26歲J奶AV女優「赴港賣身」一次6千　實際已40歲

▲舞羽美翔。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

日本AV女優愛澤乃亞（愛沢のあ）先前在香港進行「半玩半賣」，未料卻被喬裝成嫖客的警方當場逮捕，沒想到西九龍總區重案組，5日在尖沙咀進行掃黃時，又逮到一名到香港賣淫的日本AV女優，還揭露了她以26歲的年紀宣傳攬客，實際年齡已經即將40歲，就連在日本拍攝AV時的年紀也是假的。

根據《香港01》報導，西九龍總區重案組在尖沙咀逮捕了4名日本女子和2名中國女子，賣淫集團以Telegram招攬恩客，刊登賣淫女子的性感照片及個人資料供客人選擇，其中，這4名日籍女子以素人、幼幼、AV女優等名義攬客，還表示英日語都通，並提供護照比對。

其中這名日本AV女優舞羽美翔，賣淫集團宣稱是年僅26歲的90後，但落網後發現，其實是她是下個月就40歲的J奶AV女優。舞羽美翔去年4月出道時，宣傳的年紀是36歲同樣是假的，比實際年齡小了2歲。這些日本女子收費在6000港幣，約2.4萬元台幣左右，但她們的實際收入每次僅4000至1萬元台幣。

隨著日本成人產業的興盛，每年都有許多謎片新人不斷出道，但想要在其中發光發熱、脫穎而出並沒有想像中的容易，因此也有不少人紛紛發展其他事業，像是跨國賣淫就是其中一種選項。香港警方透露，自從香港出入境限制放寬後，來香港賣淫的外籍女子數量大增，其中不少日本3、4線的AV女優，透過賣淫仲介安排來港撈金。

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