「海灘注意落石」！西班牙旅遊勝地被擠爆　居民出奇招勸退遊客

▲西班牙觀光勝地特內里費島出現許多勸退遊客的標語。（圖／翻攝自Caterva推特）



圖文／CTWANT

西班牙觀光勝地特內里費島（Tenerife）每年有超過500萬遊客造訪，但當地居民最近受夠了觀光客，四處張貼有落石、有水母、百米步道路程3小時的英文「警告」標示，來柔性勸退遊客。

據《每日郵報》報導，特內里費島所屬的加納利群島（Islas Canarias）各島去年雖也發生類似事件，卻在今年夏天上升到數千名居民連署要求「限制遊客數量」與上街抗議、官員懇求民眾「不要有旅遊恐懼症」，以免影響當地經濟的層級，各種軟性要求旅客離開的標語也開始大規模出現。

居民在各景點張貼的自製警告標語，雖用英文在上排寫著「山體出現滑坡，危險」、「海裡有水母」、「禁止游泳」、「海水被汙染」，卻在下排用加泰隆尼亞文告訴自己人，「山體沒滑坡，是遊客多到過度擁擠」、「海裡沒有水母」、「可以游泳」，「海水沒被汙染，大眾旅遊才是汙染」。

▲部分標語用戲謔方式勸退遊客。（圖／翻攝自Caterva推特）



有些標語則是用戲謔方式勸退遊客，「海灘有落石」、「100公尺步道需步行2.53小時」。主導這起行動的反資本主義組織Caterva表示，旅遊業等經濟活動已經侵占海灘，並要榨乾土地及工人的最後價值，其罪魁禍首就是飯店業者、群島政府，以及網球名將納達爾。

雖然Caterva的主張極有特色，但歐洲近期出現「反遊客浪潮」已是不爭事實，以加納利群島為例，大批遊客擠爆旅遊地點、等待數小時只為搶占日光浴的黃金位置、偷拿別人用品、違規停車等問題，造成當地民眾困擾，並迫使業者推出相關措施甚至罰則。

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