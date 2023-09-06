太平洋海底發現「破殼詭異金蛋」　美國科學家：像恐怖電影的開頭

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.



Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.



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記者鄒鎮宇／綜合報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）上周在阿拉斯加南部沿海一座水下火山附近探索時，發現一個從未見過的物體，外觀彷彿金蛋，且下方有破洞，讓科學家推測可能有物體從金蛋進去或出來，但目前對於金蛋仍一無所知。

綜合外媒報導，NOAA的探索團隊利用遠程操作車輛，在太平洋、阿拉斯加南部沿海周圍繪製海底地圖，並進行直播。然而，探險隊8月30日在一座死火山周圍、距離阿拉斯加南部海岸250英里（約402.34公里）處，海面2英里（約3.22公里）深的地點發現一個類似金蛋的物體。

畫面顯示，該物體依附在岩石上，外觀有一層透明薄膜，內部是金色的不明物體，而下方有一個破洞。

當下，研究團隊立刻使用機械手臂、吸管採取金蛋的樣本，打算回收後進行DNA測試，判別該物體究竟是何物，然而機械手臂觸碰時卻發現，金蛋的觸感類似皮膚組織。一名科學家表示，他只希望戳金蛋時不會有東西跑出來，因為這劇情就像恐怖電影的開頭。

研究團隊目前推測金蛋可能是蛋殼、死海綿，但不知道是甚麼樣的動物會生出這樣的蛋殼。