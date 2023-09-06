馬來西亞考慮制定法規　要求Google及Meta為新聞付費

▲馬來西亞考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社記者黃自強吉隆坡5日專電

馬來西亞通訊及多媒體委員會公告指出，考慮仿效澳洲和加拿大實施的數位平台監管機制，藉以保障新聞創作者獲得公平的補償。

馬來西亞考慮制定法規，要求網路巨擘Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms補償其取用內容的新聞來源機構。

馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）的這項公告，隨即引發星洲日報、東方日報等馬來西亞當地媒體關注。大馬正在考慮制定監管機制，盼規範數位平台和應對網路媒體不斷發展帶來的挑戰。

根據媒體報導，通訊及數位部、馬來西亞通訊及多媒體委員會與谷歌和Meta等網路平台討論，擬考慮制定監管機制，以及因應網路媒體挑戰採取的關鍵措施。

公告指出，將考慮採取類似澳洲與加拿大實施的監管機制措施。澳洲通過全球第一個強制性新聞媒體談判準則，谷歌、Meta與新聞媒體達成自願補償協議，這也是公平補償重要性的例子。加拿大的C-11法案也是對串流平台實施規範。

當地媒體報導指出，會談也觸及兒童性虐待、網絡賭博、涉及3R（王室、種族及宗教）內容、詐騙和網路釣魚、銷售毒品和違禁品、假冒、傳播假訊息和假新聞等網路挑戰。

馬來西亞通訊及多媒體委員會強調，將與通訊及數位部合作致力打造公平、負責任，以及符合大眾最佳利益的數位平台環境。