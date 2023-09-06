希臘野火後再爆致命洪水　土耳其、保加利亞也受災！合計至少7死

▲希臘中部皮立翁山（Pilion）地區洪水景象。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

希臘東北部過去3周以來一直在致力應對延燒20萬英畝的野火。然而，一場猛烈暴雨5日席捲了希臘，中部部分地區降雨量超過500毫米，造成多地洪水災情，車被沖入海裡。鄰國保加利亞與土耳其也爆發山洪，一處露營地直接被沖走。報導指出，3國合計已有至少7人死於洪水。

根據美聯社報導，希臘中部城市佛洛斯（Volos）、皮立翁山（Pilion），以及愛琴海西北部度假勝地斯基亞索斯島（Skiathos）皆實施了交通禁令，破紀錄降雨造成多地街道變成湍急洪流，汽車被沖進大海，小型橋梁被沖斷，落石阻礙道路，多地遭遇停電。佛洛斯一名男子被倒塌的牆壓死，另有5人失蹤，疑似被洪水沖走。

▲希臘中部城市佛洛斯（Volos）馬路變成湍急洪流。（圖／路透）

歐洲同步輻射設施（European Synchrotron Radiation Facility）研究員Nahel Belgherze在網路上發文表示，皮立翁山半島上的城市扎戈拉（Zagora）5日在短短10小時內就降下528毫米的雨量，到7日前可能再增300到500毫米降雨，局部地區可能達600毫米，「一場歷史性的洪水正在發生！」英國氣象局稱，全希臘9月份平均雨量為16毫米，扎戈拉自4日以來的累計雨量達889毫米，是平均的55倍以上。

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours - an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023

希臘北方鄰國保加利亞也在南部瀕臨黑海地區遭遇暴雨，河水氾濫引發洪水，對道路橋梁造成嚴重破壞，至少已有2人死亡、3人失蹤。土耳其靠近保加利亞邊境的克爾克拉雷利省（Kirklareli）一處山區露營地5日被洪水沖走，當時大約12名度假遊客在現場，目前已有2人死亡、4人失蹤。土耳其最大城市伊斯坦堡至少2人死於暴雨洪災。

▲希臘佛洛斯一家療養院被洪水沖垮。（圖／路透）

更令人憂心的是，希臘西部愛奧尼亞海上的熱帶風暴「丹尼爾」（Daniel）仍在持續發展，若滿足攝氏26度的溫暖海水條件，就有可能成為地中海颶風（medicane），將有機會成為希臘歷年來經歷過最強的風暴之一。

▲▼佛洛斯道路與橋梁因暴雨洪水損毀。（圖／路透）