希臘野火後再爆致命洪水　土耳其、保加利亞也受災！合計至少7死

▲希臘中部皮立翁山(Pilion)地區洪水景象。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

希臘東北部過去3周以來一直在致力應對延燒20萬英畝的野火。然而,一場猛烈暴雨5日席捲了希臘,中部部分地區降雨量超過500毫米,造成多地洪水災情,車被沖入海裡。鄰國保加利亞與土耳其也爆發山洪,一處露營地直接被沖走。報導指出,3國合計已有至少7人死於洪水。

根據美聯社報導,希臘中部城市佛洛斯(Volos)、皮立翁山(Pilion),以及愛琴海西北部度假勝地斯基亞索斯島(Skiathos)皆實施了交通禁令,破紀錄降雨造成多地街道變成湍急洪流,汽車被沖進大海,小型橋梁被沖斷,落石阻礙道路,多地遭遇停電。佛洛斯一名男子被倒塌的牆壓死,另有5人失蹤,疑似被洪水沖走。

▲希臘中部城市佛洛斯(Volos)馬路變成湍急洪流。(圖/路透)

歐洲同步輻射設施(European Synchrotron Radiation Facility)研究員Nahel Belgherze在網路上發文表示,皮立翁山半島上的城市扎戈拉(Zagora)5日在短短10小時內就降下528毫米的雨量,到7日前可能再增300到500毫米降雨,局部地區可能達600毫米,「一場歷史性的洪水正在發生!」英國氣象局稱,全希臘9月份平均雨量為16毫米,扎戈拉自4日以來的累計雨量達889毫米,是平均的55倍以上。

My goodness! Zagora, Greece recorded a jaw-dropping 528 mm (21 inches) of rain in just 10 hours - an additional 300-500 mm, locally up to 600 mm, of rain could fall by Thursday. A historic flooding event is underway! pic.twitter.com/7swtHuCFVI