　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

上廁所要綁頭髮？專家揭「恐怖後果」　皮膚科醫生急澄清

▲▼廁所,馬桶,上廁所,浴室。（圖／CFP）

▲國外專家建議，女生上廁所時最好能把頭髮紮起來。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

國外一名專家建議，女生上廁所時最好能把頭髮紮起來，因為馬桶內糞便的細菌，很可能沿著頭髮附著到臉上，增加臉部長粉刺的可能性；不過，皮膚科醫生也出面澄清，表示並沒有這回事。

根據《每日郵報》報導，腎臟科專家達莉亞（Daria Sadovskaya）時常在TikTok發佈影片，告訴觀眾醫療相關知識。她在其中一支影片中建議，長頭髮的女性在上廁所時，最好把頭髮紮起來，避免馬桶內的細菌附著到頭髮上，再沿著頭髮接觸到臉部，造成額頭、臉頰長痘痘或粉刺。

達莉亞說，「當你大便的時候，所有的細菌都會從馬桶擴散到浴室，然後最先附著到你的頭髮上，當你的頭髮散落下來的時候，它會摩擦你臉上的皮膚，所有的細菌都會跑到你的臉上。」當皮膚毛孔被油脂、細菌、死皮細胞和污垢堵塞時就會形成粉刺，這就是為何每天要徹底清潔臉部的原因。

不過，皮膚科醫師約書亞（Joshua Zeichner）卻認為這個說法誇大了，油膩的頭髮才是造成皮膚出問題的主要原因，「油膩的頭髮摩擦臉部時，就可能造成毛孔堵塞，所以無論你是坐在馬桶上還是沙發上，把頭髮放下來都不會造成更大的風險。」

ET快訊
舊iPhone都壞了「等不到1功能」　一票也想哭：6年了還沒
關鍵飲料曝光！台南某國小爆食物中毒　增至35童嘔吐腹痛
2男3女遊泰國叫車「險被載去賣豬仔」　司機通話報人數！他嚇手
28歲男橫紋肌溶解亡　欠5萬被活活打死
中國官媒突傳重磅消息！　恆大飆漲82％
快訊／台南某國小驚傳食物中毒　20學童午餐後噁心想吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

假日狂睡補眠？　專家曝「缺1關鍵」會更累：生理時鐘全打亂

2男3女遊泰國叫車「險被載去賣豬仔」　司機通話報人數！他嚇手抖

大馬擬推數位平台監管機制　學者：如何落實是關鍵

馬來西亞考慮制定法規　要求Google及Meta為新聞付費

女熟睡遭5男「輪流性侵」　主謀竟是姊夫！拿她的身體還他的債

南韓擬擴大新冠疫苗副作用死者賠償　「死因不詳」最高賠70萬台幣

上廁所要綁頭髮？專家揭「恐怖後果」　皮膚科醫生急澄清

華爾街日報：中國禁政府官員上班用iPhone　不能帶進辦公室

飛日本注意！菲航班遇「福岡機場宵禁」返航　乘客搭11hrs回到原點

被百萬網紅師騙上床　媽發現16歲女兒下體疼痛「感染性病」報案

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

Yuri祕戀春風？巫苡萱：只是去打麻將　徐乃麟秒歪樓：打完都會打別的ＸＤ

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

假日狂睡補眠？　專家曝「缺1關鍵」會更累：生理時鐘全打亂

2男3女遊泰國叫車「險被載去賣豬仔」　司機通話報人數！他嚇手抖

大馬擬推數位平台監管機制　學者：如何落實是關鍵

馬來西亞考慮制定法規　要求Google及Meta為新聞付費

女熟睡遭5男「輪流性侵」　主謀竟是姊夫！拿她的身體還他的債

南韓擬擴大新冠疫苗副作用死者賠償　「死因不詳」最高賠70萬台幣

上廁所要綁頭髮？專家揭「恐怖後果」　皮膚科醫生急澄清

華爾街日報：中國禁政府官員上班用iPhone　不能帶進辦公室

飛日本注意！菲航班遇「福岡機場宵禁」返航　乘客搭11hrs回到原點

被百萬網紅師騙上床　媽發現16歲女兒下體疼痛「感染性病」報案

陸女星遭劇組暴打「主謀變證人」　曝內幕文件喊話：警方裝看不見

MINI大改款Countryman成首款德製車　空間更大、還有308匹電動版

4連霸議員參選桃園復興區長補選　陳瑛完成登記全力以赴爭勝選

職安署、台南市勞工局攜手　合辦營造工地職業安全衛生觀摩會

Netflix、Spotify會開雲端發票！　1招歸位收中獎通知

關鍵飲料曝光！台南海東國小疑食物中毒　增至35童嘔吐腹痛

環境部首屆21人環評委員名單公布　四接成首要艱鉅考驗

林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」

連5日消費滿千送豬仔流沙包　點點心9／8進駐南紡購物中心

松鼠亂入網球比賽　選手與觀眾間來回跑...轉播員：你沒買門票！

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

國際熱門新聞

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

前員工揭「早上10點半」別去麥當勞　內幕曝光

普丁傻眼困惑！口譯犯錯意外讓土向俄宣戰

少年DIY整條插入陰莖　整團卡在膀胱

全球「外貌滿意度」調查　台灣排第2

值勤警路邊熱吻辣妹 上警車「激情40分鐘」

電動車廠CEO薪酬逾121億　占公司總營收一半

追隨股神價值投資　他長期持有這2檔回報豐厚

日本餐廳敲詐外國客　飲料一杯要1000台幣

韓3名教師「接連輕生」　他不堪遭家長提告

傳記作者：拜登退選他不會震驚

更多熱門

相關新聞

抖音瘋傳「火災挑戰」　12歲童嚴重燒燙傷昏迷

抖音瘋傳「火災挑戰」　12歲童嚴重燒燙傷昏迷

美國亞利桑那州一名母親發現12歲兒子在網上參加抖音挑戰，把酒精放在手上點燃時，瞬間引發巨大火焰，導致全身二度與三度燒燙傷，目前昏迷不醒仍在醫院接受治療，未來還得面臨漫長的復健之路。

TikTok雇英公司NCC　審查個資處理

TikTok雇英公司NCC　審查個資處理

美14歲男抖音挑戰吃「最辣玉米片」慘死

美14歲男抖音挑戰吃「最辣玉米片」慘死

網美狠殺「母親21歲小男友」恐關到死

網美狠殺「母親21歲小男友」恐關到死

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見一雙腳

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見一雙腳

關鍵字：

皮膚科廁所TikTok

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

飛機乘客腹瀉「屎噴滿地」畫面曝光

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

即／貴族學校爆掏空　再興小學董座涉侵占4千萬

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面