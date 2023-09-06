上廁所要綁頭髮？專家揭「恐怖後果」　皮膚科醫生急澄清

▲國外專家建議，女生上廁所時最好能把頭髮紮起來。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

國外一名專家建議，女生上廁所時最好能把頭髮紮起來，因為馬桶內糞便的細菌，很可能沿著頭髮附著到臉上，增加臉部長粉刺的可能性；不過，皮膚科醫生也出面澄清，表示並沒有這回事。

根據《每日郵報》報導，腎臟科專家達莉亞（Daria Sadovskaya）時常在TikTok發佈影片，告訴觀眾醫療相關知識。她在其中一支影片中建議，長頭髮的女性在上廁所時，最好把頭髮紮起來，避免馬桶內的細菌附著到頭髮上，再沿著頭髮接觸到臉部，造成額頭、臉頰長痘痘或粉刺。

達莉亞說，「當你大便的時候，所有的細菌都會從馬桶擴散到浴室，然後最先附著到你的頭髮上，當你的頭髮散落下來的時候，它會摩擦你臉上的皮膚，所有的細菌都會跑到你的臉上。」當皮膚毛孔被油脂、細菌、死皮細胞和污垢堵塞時就會形成粉刺，這就是為何每天要徹底清潔臉部的原因。

不過，皮膚科醫師約書亞（Joshua Zeichner）卻認為這個說法誇大了，油膩的頭髮才是造成皮膚出問題的主要原因，「油膩的頭髮摩擦臉部時，就可能造成毛孔堵塞，所以無論你是坐在馬桶上還是沙發上，把頭髮放下來都不會造成更大的風險。」