值勤警路邊熱吻短裙辣妹　凍未條帶上警車「激情40分鐘」全被拍

▲警官路邊熱吻辣妹，還帶上警車。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州一名警官被拍到值勤時，在路邊與一名穿著清涼的辣妹熱吻，吻完還把對方帶到警車上繼續親熱，誇張畫面全被民眾拍了下來，影片在網路上流傳流傳後，男警官身分也被曝光。

一名網友4日在Instagram分享這段影片，事件發生在當地奧克森山莊高中(Oxon Hill High School)附近公園，影片中可看到，一名穿著警察制服的警官在路邊擁吻一名穿著短裙的辣妹，2人吻了一段時間後，便一起跑到車子後座上。

Prince George’s Police Department says it has opened an investigation into this video of one of its officers: pic.twitter.com/3yIjghDgiv — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 5, 2023

影片曝光後在網路上獲得200多萬人次觀看，影片拍攝者奧喬亞(Nelson Ochoa)接受媒體採訪表示，他和朋友後來繼續留在現場觀察，發現警車開始左右搖晃，懷疑警察與女子直接在裡面車震，整個過程大約持續了40分鐘，「真不敢相信我們看到的，大白天耶，附近還有很多小孩」。

車震男警官的身分後來曝光，是任職於喬治王子郡警察局的馬萊特(Francesco Marlett)，他2016年被控毆打一名3歲男童被停職，如今再爆出誇張事件，喬治王子郡警局回應，他們已經知道影片內容，事件正在調查中。