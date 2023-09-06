總統府要求聯合報撤文道歉！　諷「新聞核心沒有體感新聞學」

▲總統府發言人林聿禪。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北地檢署偵查5日證實聯合報以假資料指控政府發展生物武器，但相關錯假報導仍未更正移除。對此，總統府發言人林聿禪6日再次表示，過去這段期間，中國操作對台各大系統，持續以聯合報這項不實報導，做為操作「疑美」、「戰爭恐懼」等認知戰素材；她強調，發掘並且捍衛真實是新聞的核心，真就是真，假就是假，不存在所謂的「體感新聞學」。

對於聯合報並未更正與撤除報導一事，林聿禪6日再次表示，過去這段期間，中國操作對台各大系統，持續以《聯合報》這項不實報導作為操作「疑美」、「戰爭恐懼」等認知戰素材。她說，現在司法既然已經證明相關報導文件係屬假造，呼籲聯合報基於媒體公共責任，儘速移除相關錯誤內容。

林聿禪表示，「心中有自由，筆下有責任」是聯合報王創辦人立為創社宗旨，而聯合報主辦的「2023世界新媒體年會」（World News Media Congress）中，與會多國重要媒體代表更一再強調提供真確訊息，打擊錯假是為民主國家媒體要責。

林聿禪說，發掘並且捍衛真實是新聞的核心，真就是真，假就是假，不存在所謂的「體感新聞學」，包括環球網、今日海峽等中國擔當對台統戰宣傳機器正藉此錯假新聞操作一波波「疑美」、「戰爭恐懼」以及指控台灣挑釁等為主敘述的認知統戰，期待聯合報應站在全體台灣人民這邊，站在自由民主這邊，勇於更正錯誤，儘速移除並斷絕中國操作認知統戰的素材來源。

上述總統府所用「體感新聞學」一詞，是源自於聯合報近日製作一系列「體感貧窮」專題報導。該專題報導引用數據指出，台灣低收入戶人口連10年下降、2022年僅占總人口1.25％，貧窮率不到1.3%，遠低於世界各國，證明台灣貧窮人口逐年在減少；不過，該報導撇除數據，套上「體感」二字，將重點聚焦在台灣陷入「體感貧窮」。