英國擬將瓦格納視為「恐怖組織」　與伊斯蘭國、蓋達組織並列

▲傭兵組織瓦格納集團被外界視作普丁的私人軍隊。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）被外界視作俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的私人軍隊，英國政府擬將其列為恐怖組織，與伊斯蘭國、蓋達組織並列，任何支持該團體的行為都將視同犯下刑事罪。

根據BBC報導，英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）透露，政府將通過一項法令，旨在將瓦格納集團列為恐怖組織，與伊斯蘭國（Islamic State）、蓋達組織（al-Qaeda）並列，「瓦格納是暴力、具有破壞性的組織，是普丁在俄羅斯海外的軍事工具。」

布瑞弗曼表示，瓦格納在烏克蘭與非洲的行動，是對全球安全的威脅，「瓦格納持續進行破壞活動，只是持續達成克里姆林宮的政治目標，非常清楚可見，他們是恐怖份子，英國將在法律中闡明這一點。」

英國《2000反恐法》賦予內政大臣權力，若認為某組織與恐怖主義有關，就可將其列為列為「受取締」組織，任何支持該團體的行為都將視同犯下刑事罪，包含安排旨在促進該組織活動的會議、表達對組織目標的支持或展示組織旗幟、標誌；觸犯者可能被判處14年監禁，或高達5000英鎊（約台幣21萬元）的罰款。

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