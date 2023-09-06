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威尼斯不忍了！　2024實施「入城收費」

▲▼威尼斯,義大利 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲威尼斯明年春夏試辦「入城收費制」，一日遊收費175元。（圖／記者邱晟軒攝）

文／中央社

威尼斯2024年春起將試行討論已久的購票入城制，一日行遊客將支付5歐元（約新台幣175元）費用以遊覽這座義大利城市的歷史中心，官員今天表示，此舉意在減少遊客人數。

綜合法新社和路透社報導，市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）說：「在某些時段控制旅客人潮是有必要的，但這並非意味著必須關閉整座城市。」他說：「威尼斯永遠會開放給所有的人。」

這項醞釀已久的計畫仍需進一步獲得市議會批准。市議會將於12日召開會議。

目前仍有許多細節尚待釐清，例如官方會釋出多少張的入城票券。

然而，議會行政官員今天同意試辦30天，且試辦日期會分散在2024年春夏的國定假日和週末。

威尼斯官員發布聲明表示，新措施並不適用於居民、通勤人士、學生，以及14歲以下兒童，且在威尼斯過夜的旅客也無須購票。

▲▼威尼斯,義大利 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲威尼斯明年春夏試辦「入城收費制」，一日遊收費175元。（圖／記者邱晟軒攝）

聲明說，這項措施的「目的是控制某些時段的一日遊人數，以配合這座城市的脆弱性和獨特性」。

根據官方數據，去年有約320萬人次在威尼斯歷史中心過夜；相較之下，威尼斯市中心居民僅約5萬人。

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）於1987年將威尼斯列為「超群的建築巨作」，但也警告有必要採取「更永續的旅遊管理」。

聯合國教科文組織今年7月31日更警告說，鑒於氣候變遷以及大眾旅遊（mass tourism）等一系列的問題，威尼斯面臨著「不可逆」的損害。

入城收費計畫最早於2019年提出，起初因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致遊客卻步而延後實施，後來又因技術和程序問題而一延再延。

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