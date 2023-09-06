韓國班導遭欺負！白目學生惡作劇「保溫杯加尿」　害他喝尿2次

▲一名教師哭訴，他過去擔任高中班導時曾遭遇學生惡作劇，在杯子裡加尿。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓接連發生多名教師選擇以極端方式輕生的案例，引發全國社會譁然，而前陣子也傳出教師反而遭到學生暴力毆打的案例，全國教師們呼籲能夠提振教權。一名高中教師透露，先前他在擔任班導的班級，慘遭學生將尿液倒在保溫杯裡，害他在不知情的情況下喝了2次尿。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，釜山市教育廳昨日（5）下午5時在門口舉辦首爾市瑞草區瑞二國小23歲輕生女教師的追悼會，由於該名女教師至4日已死亡第49天，在韓國傳統喪葬習俗為「四十九祭」，因此有2500多名教師參加，部分教師甚至還是請病假、年假，或是在結束教課後前來出席。

一名高中教師透露他的血淚經驗，「2014年我曾經擔任高中一年級的班導師，然而學生卻把尿倒在我的保溫杯裡，那時候的我什麼都不知道，就這樣把杯子裡的水連同尿液喝下肚，還喝了兩次。」

該名教師表示，「雖然我曾要求警方展開調查，但因為沒辦法弄到該名學生的尿液採樣，事情就這樣不了了之。（韓國法律規定），若未滿16歲的學生，需要經過學生家長同意，才能進行尿液採檢，但無奈對方家長並不同意。」

據悉，自從首爾市瑞草區瑞二國小一名年僅23歲的小學女教師在教室輕生後，最近南韓在短時間已傳出至少3名教師輕生的案例，包括京畿道龍仁市器興區60多歲的體育老師、全羅北道群山市從大橋墜落的小學教師，以及從京畿道高陽市住處墜樓的首爾某小學6年級教師。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」 她昏厥送醫

►南韓3名教師「接連輕生」！體育老師遭家長提告 他周末強制加班