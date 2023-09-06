「吸血鬼德古拉」原型是他！殺人如麻流血淚　把百姓釘在尖樁上

▲殺人如麻的弗拉德三世可能是位素食主義者。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

15世紀瓦拉幾亞大公「弗拉德三世」（VladIII）因酷愛以木穿刺刑折磨人，而被稱為穿刺公弗拉德（Vlad the Impaler），他也是1897年哥德式恐怖小說中的吸血鬼角色「德古拉伯爵」（Dracula）的靈感來源。不過，近期一篇發表在《分析化學》（AnalyticalChemistry）雜誌上的新研究卻表明，殺人如麻的弗拉德三世可能是素食主義者。

據英國《獨立者報》的報導，弗拉德三世因勇於對抗鄂圖曼帝國（OttomanEmpire），而在羅馬尼亞等地被視為民族英雄，但他在瓦拉幾亞公國以執法嚴峻著稱，不僅僅是針對土耳其俘虜，就連對自己國家的貴族、百姓也常常執行穿刺之刑，動輒就將人釘在尖樁上，有歷史學家也聲稱，這位君主一生可能殺死了8萬多人，其中許多人都遭穿刺而死。

不過義大利卡塔尼亞大學（University of Catania）的團隊，近期從弗拉德三世生前留下的信件中擷取血液、汗水、唾液，並從中分析出約500個已有500多年歷史的蛋白質分子片段，其中100個降解程度最嚴重的蛋白質年代最久遠，有16個分子最有可能來自弗拉德三世，且裡面不含動物性蛋白質，顯示弗拉德三世生前可能是位素食主義者。

不僅如此，研究團隊還透過這些蛋白質分子發現弗拉德三世生前可能患有呼吸系統疾病，甚至還罹患「淚血症」（haemolacria），導致他真的會流下「血淚」。

研究團隊也研判，弗拉德三世生活的年代，東歐氣候相當寒冷，食物選擇相當貧乏，即使是歐洲的貴族，也很少有機會補充肉類，「德古拉伯爵可能因為飲食來源單一或健康狀況不佳，而成為素食主義者或純素食主義者。」

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