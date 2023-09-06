恐怖爸用角磨機將16歲兒分屍殺害　爺爺返家目睹滿地屍塊報案

▲男子被控殺害16歲兒。（圖／合成圖／翻攝Polk County Sheriff's Office與臉書）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州37歲男子羅達(Stephen Thomas Rodda)被控在家用角磨機殺害16歲兒史蒂芬(Stephen Lee Rodda)。與史蒂芬同住的爺爺事發當天早上外出，返回後發現孫子慘遭分屍，嚇得立即報警。

波爾克郡警長賈德(Grady Judd)表示，被告67歲父親湯瑪斯(Thomas Rodda)4日早上前去醫院探望妻子，約上午11時回家時，看到羅達站在家門外，對方告訴他，「如果我是你，我就不會進去了，我剛剛殺了一個人，你可能需要報警」。

湯瑪斯進屋後，目睹16歲孫子竟然慘遭分屍，陳屍在飯廳中趕緊報警。警方調查發現，死者是遭人使用角磨機殺害，後來在60號高速公路上距離案發現場約1公里處追捕到羅達。

▲死者是被角磨機殺死。（圖／示意圖／達志影像）

賈德表示，在當地高中就讀的史蒂芬，最近由於祖母身體不適住院，所以搬到爺爺家提供幫助，「他是一名好孩子，為了買車存錢，下周準備要去速食店打工，未來的夢想是成為一名電工人員」。

警方正在調查羅達的犯案動機，湯瑪斯告訴員警，羅達最近有在吸食冰毒，所以常常會說出奇怪的話，疑似有精神疾病。賈德說，「我們拘留了一個邪惡的人，將會盡最大努力讓他在監獄中度過餘生」。