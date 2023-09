俄轟炸機「加裝輪胎」畫面曝光　研判躲避烏軍無人機襲擊

▲俄軍開始在作戰飛機機身上加裝輪胎。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國馬薩爾科技公司(Maxar Technologies)拍攝到的衛星影像顯示,俄軍開始在作戰飛機的機身上安裝汽車輪胎,包括兩架圖-95遠程轟炸機,專家推測這可能是躲避烏克蘭無人機襲擊的權宜之計。

綜合CNN等報導,衛星影像拍攝到的畫面,是俄羅斯境內的恩格斯空軍基地(Engels Airbase),此處距離烏克蘭約500公里。CNN無法獨立核實為何俄軍飛機上方會加裝汽車輪胎,但專家認為,這可能不僅僅是在飛機上增加一層保護,躲避無人機,也是在降低飛機被敵軍偵測到,特別是在夜間。

提供烏軍無人機的無人機製造商One Way Aerospace表示,在機身覆蓋輪胎的做法在嘗試減緩損害這方面效果有限,儘管可能有利於降低停機坪上的戰略航空資產的熱特徵,但仍可在紅外線攝影機下被探測到。

開源研究顧問瓦金斯(Steffan Watkins)指出,雖然俄軍這種做法看起來很愚蠢,但似乎是在盡最大努力添加飛機外在的防護措施,「這種作法是否有成效,取決於飛彈或無人機攜帶的彈頭是哪一種」,輪胎可以阻止飛機上方的空中爆炸殘骸刺穿機身。

一名北約匿名軍事官員也發現俄軍在飛機上加裝輪胎的動作,「我們認為這是為了防範無人機,但不清楚成效如何。」

