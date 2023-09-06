4歲雙胞胎躲進「最愛玩具箱」睡覺　爸媽隔天發現2人窒息身亡崩潰

▲爸媽傷心發現雙胞胎身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州發生一起不幸事件，4歲雙胞胎姊弟歐若拉(Aurora)和凱蘭(Kellan)半夜起來偷偷躲進玩具箱裡面睡覺，結果爸媽隔天起床發現，2人在玩具箱裡面已經窒息身亡，讓家人悲慟不已。

母親邁爾斯(Sadie Myers)傷心在臉書上表示，事件發生在1日晚上，她因為需要上班，所以當晚由丈夫斯塔爾(Don Starr)幫忙哄4名孩子們睡覺，沒想到雙胞胎姊弟歐若拉與凱蘭深夜時起來，偷偷跑到他們最喜歡的玩具箱裡面睡覺。

邁爾斯表示，隔天早上大家發現雙胞胎不見了，全家人到處去尋找，結果被大兒子在玩具箱中找到，兒子原本以為雙胞胎只是在玩具箱中睡得很安詳，然而她看了幾秒就察覺情況不妙，後來確認2人已經死亡。

邁爾斯表示，雙胞胎以前也很常半夜起床後，會跑去其他地方睡覺，該玩具箱裡面放了很多他們喜歡的絨毛娃娃，「當天晚上，他們決定一起依偎在玩具箱中，2人抱在一起睡著了，可能睡到一半時不小心踢到，才會導致玩具箱的蓋子蓋上」。

邁爾斯表示，她原本也不知道玩具箱蓋上後會變成完全密閉且隔音的空間，同時失去兩個孩子讓她非常傷心，提醒其他家長，家中若是有類似物品，最好不要放置在家中。