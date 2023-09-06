金正恩擬和普丁交換條件　美國嚴厲警告：北韓將付「慘痛代價」！

▲金正恩2019年4月曾出訪海參崴，會晤俄國總統普丁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美媒《紐約時報》指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最快下周前往俄國海參崴，和俄國總統普丁舉行會談，協商武器供應或聯合軍演。美國與南韓情報機構分析，北韓自從8月24日第2次發射軍事偵察衛星失敗，因此北韓可能透過向在俄烏戰場耗盡彈藥的俄國提供武器，來換取其所需的衛星、核動力潛艦技術。

美國對此警告，北韓一旦提供武器給俄國，不僅違反多項聯合國安理會決議，未來將付出極大代價。

根據南韓《韓聯社》，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間5日在簡報會議透露，依據美方情報在俄烏戰爭上的分析，北韓和俄國在軍事援助議題上正展開熱絡的交流和討論，因此美方將會持續向北韓呼籲，應須遵守先前的公開承諾，包括不會向俄國提供用於殺戮烏克蘭人民的武器。

蘇利文警告，「即便如此，一旦北韓還是向俄羅斯提供武器，則他們在國際社會上必將『付出代價』。」

蘇利文也指出，如今俄羅斯為了強化自身國防力量，竟還得依存像是北韓這樣的國家，顯示美國在外交層面上所付出的努力，包括美國斷絕普丁軍火支援的制裁政策正取得成效。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）也表示，「我國（美國）先前已經持續不斷明確警告，無論哪一個國家，若向俄國所發起的非法俄烏戰爭提供援助，則必得承擔可能產生的後果。」

根據南韓《東亞日報》，隨著普丁發起俄烏戰爭後，俄國在國際上逐漸被孤立，因此俄國開始積極拉攏中國、北韓等同盟國，而韓半島（朝鮮半島）則成為「中俄朝」對上「美日韓」新冷戰的最前線，南韓政府高層關係人士透露，其實情報當局先前就已掌握到金正恩最快下周訪俄的消息。

南韓政府另一高層關係人士則補充，這個關鍵時間點位於北韓8月24日第2次發射軍事偵察衛星失敗之後，隨著北韓迫切需要俄國提供衛星發射和核動能潛艦等相關尖端技術，以及俄國在俄烏戰爭邁向長期化後迫切需要彈藥支援，因此北韓和俄國形成互補需求，研判有很大的可能促成金正恩與普丁展開會談。

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