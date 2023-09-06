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展示核戰備狀態！美國將試射「洲際彈道飛彈」　已通報俄羅斯

▲▼美國空軍2019年5月1日在加州試射一枚無武裝的洲際彈道飛彈「義勇兵III型」。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國空軍2019年5月1日在加州試射一枚無武裝的洲際彈道飛彈「義勇兵III型」。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國國防部於當地時間5日表示，美軍將從太平洋時間5日晚間至6日清晨，從北范登堡空軍基地試射洲際彈道飛彈（ICBM）「義勇兵III型」（LGM-30G Minuteman-III），聲明強調此次試射為數年前擬定計畫的常規試射，且根據雙邊義務提前向俄羅斯政府通報，使對方不會錯誤解讀。

美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）於美東時間5日透過國防部官網發表聲明，內容提及美國國防部將持續應對夏威夷毛伊島火災救援、佛州颶風、俄國與北韓（朝鮮）武器交易問題，其中他特別強調美國將於近期試射洲際彈道飛彈「義勇兵III型」，該枚飛彈主要被設計來投送核彈頭，是美國核三位一體攻擊戰力的陸基打擊環節。

萊德表示，美國空軍全球打擊司令部將擬訂於太平洋時間5日晚間11時47分至6日清晨5時47分（台灣時間6日下午2時47分至下午8時47分），從北范登堡空軍基地試射洲際彈道飛彈「義勇兵III型」，以此展示美國核武力量的戰備狀態，並對美國核威懾的殺傷力和有效性提供信心，同時驗證武器系統的戰備狀態和準確性。

萊德強調，此次試射早已於幾年前就完成規劃，且美方已依照標準程序，包括遵守「海牙行為準則」（HOOC）發送出試射前的通知，同時遵照美俄間現有義務提前通報俄羅斯政府。

據悉，美國此前和俄羅斯簽署條約有效期為10年、且可以延期5年的《新削減戰略武器條約》，除了約定雙方應該共享彼此核武力量現況的數據，美俄在進行導彈試射前，應該依約提前向對方通報，而這種通知被美國媒體認為是美俄戰略穩定的要素，能讓雙方正確解讀彼此舉動，確保任何一方不會將試射導彈視為導彈攻擊。

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