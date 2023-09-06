日圓狂貶！日本餐廳「趁機敲詐外國客」　飲料一杯要價1000台幣

▲日本開始出現不肖店家敲詐觀光客的情況，圖為新宿歌舞伎町。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本觀光局公布今年7月訪日外國遊客逾232萬人，逼近疫情前的水準，但卻開始出現不肖店家敲詐觀光客的情況，消費內容與金額有極大落差，就有店家工作人員私下透露，由於日圓大幅貶值，如果是外國遊客的話，價格稍微灌水也不會被發現。

根據《夕刊富士》報導，隨著日本國際旅遊復甦，東京街頭出現越來越多外國遊客，但也有不肖商家藉機哄抬價格欺騙遊客。今年3月一名到日本築地餐廳消費的台灣籍旅客表示，「店門口掛著2500日元（約台幣550元）的壽司套餐，但一進去店家就說那款沒貨了，所以不得不點貴了近3倍的海鮮丼飯，烤得不好的3片金槍魚、少量鮭魚，還有冷凍烤鮪魚，還要6500日元（約台幣1430元）。」

▲日本觀光局公布今年7月訪日外國遊客逾232萬人。（圖／達志影像／美聯社）



另外，東京港區一間居酒屋也出現類似情況，有遊客點了兩杯啤酒和兩杯紅酒，結果結帳時被收了380美元（約台幣1.2萬元）；還有一家四口的用餐金額高達9.5萬日元（約台幣2萬元）。查詢這間居酒屋過往的評價，結果發現大多數的負評都集中在疫情之後。

有一名至東京出差的美國人表示，他和友人走在六本木街頭時被兩名日本女子搭訕，結果被帶到一間女子自稱認識的餐廳，四人一起點了8杯飲料後，兩名女子藉口上廁所卻再也沒回來，最後結帳時才發現，這8杯飲料要價4.5萬日元（約台幣9900元），平均一杯要價台幣1200元。

專門替餐廳在街頭招攬生意的工作人員透露，過去因為語言問題，有很多餐廳禁止外國人進入，但近來手機翻譯軟體功能齊全，許多以前專門敲詐日本客的餐廳，也開始將目標轉向外國客，「現在日圓貶值，如果是外國遊客的話，即使（價格）稍微灌水也不會被發現，而且就算被發現，因為遊客停留的時間有限，與其在處理糾紛上浪費時間，還不如花錢了事。」