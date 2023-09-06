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社會 社會焦點 保障人權

退休警插旗「中山區酒店」護法　逾10位酒店小姐受害

八大行業景氣復甦，竟傳出業者為搶生意找黑道強押小姐。圖為示意畫面。

▲八大行業景氣復甦，竟傳出業者為搶生意找黑道強押小姐。圖為示意畫面。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

知情人士A先生告訴本刊，疫情穩定後，條通商圈已有600多家店恢復正常營業，其中八大行業超過300家，占了一半以上，從業人員超過千人，隨著景氣慢慢復甦，外籍旅客及台灣酒客也陸續回籠，酒店間的競爭十分激烈，才會出現店家找黑道押小姐、搶客人的狀況。

A先生表示，類似娜娜的情況，在條通地區時有所聞，最少有十多人受害，但因為受害者多半是逃逸移工，不敢報警聲張。他更進一步指出，有些店家還會找退休警察出面，當黑道分子的「護法」，許多受害小姐或店家眼見對方黑白二道都有人，只能摸摸鼻子自認倒楣，避免硬碰硬，搞到兩敗俱傷。

另名地方人士B先生說：「以前條通地區的幫派勢力以三板橋幫為主，長年以來店家之間都有默契，也自成一套地下規矩，但疫情後包括竹聯幫、天道盟等幫派勢力，也紛紛進入條通插旗開店，他們為了搶生意，不僅無視原本的規矩，甚至還會網內互打，砍殺糾紛頻傳，造成附近居民人心惶惶。」

B先生表示，今年初六條通某間店家就發生喋血事件，竹聯幫2個分會因生意糾紛、互嗆輸贏，其中一方持刀，前往另一方開的店家理論，爭執中，一名幫派成員臉部遭砍傷，當場血流如注，雙方見事情鬧大，怕引起警方關注，才趕緊鳥獸散，但目擊居民早已被血腥場面嚇得魂飛魄散。

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