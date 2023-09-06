百萬YTR搭訕到日議員女兒　被「請喝茶」結局曝

記者陳俊宏／綜合報導

百萬YouTuber、《不要鬧工作室》創辦人強尼，在日本搭訕到日本眾議員近藤和也的女兒，想把她帶來台灣，立刻被請去「喝茶」。結果近藤眾議員直接答應，「麻煩請帶我女兒去台南吧」。

▼近藤和也的女兒（右）。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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近藤和也接受《不要鬧工作室》訪問指出，4年前因一些日台友好關係活動有去台灣，而第一次來台大約10多年前，台南烏山頭水庫是日本工程師八田與一先生主導建造，八田先生是石川縣人，「而我剛好是石川縣議員，所以去台灣參加紀念典禮。」

近藤和也說，台灣真的好熱，對台南市還是很有印象，是他很喜歡的城市。他也把女兒託付給強尼，「強尼先生，麻煩請帶我女兒去台南吧，再麻煩你帶她好好享受台南美食，真的拜託你了。」他也邀請台灣人去石川縣旅遊，「石川縣有非常好吃的魚，還有很棒的溫泉，誠摯邀請大家來玩。」

▲▼日本眾議員近藤和也曾來過台灣。 （圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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