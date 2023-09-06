澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

▲澤倫斯機視察巴赫姆特前線。（圖／路透）

文／中央社基輔／莫斯科5日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基前往東部飽受戰火蹂躪的巴赫姆特，視察引領反攻行動的前線部隊。俄羅斯則表示，已在莫斯科鄰近地區與克里米亞半島上空擊落數架烏克蘭無人機。

法新社報導，烏國總統府今天宣布：「作為頓內茨克州（Donetsk）工作訪問的一部分，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察了在巴赫姆特（Bakhmut）地區展開進攻行動的戰鬥旅。」

聲明並表示，澤倫斯基已「聽取東部戰線的戰情報告」。

據報導，澤倫斯基會見該地區部隊指揮官，討論了「部隊的問題和需求」，包括「為前線防空系統提供砲彈和飛彈」。

澤倫斯基昨天也證實自己訪問了頓內茨克州，並在社群媒體上發布一段影片，顯示自己在未公開名稱的地點會見前線指揮官和士兵。

與此同時，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社群媒體發文表示，防空系統「摧毀了試圖對莫斯科發動攻擊的無人機，未造成人員傷亡」。

俄國國防部表示，1架無人機在莫斯科西南方的卡路加州（Kaluga）上空飛行，另1架無人機在莫斯科州伊斯特林斯基區（Istrinsky District）被發現，第3架無人機則出現在莫斯科西北方的特維爾州（Tver），3架無人機都遭到摧毀。

索比亞寧表示，由於無人機被擊中後「殘骸掉落」地面，緊急服務部門正致力因應相關狀況。

國防部稍晚表示，也有1架無人機在克里米亞半島（Crimea）上空遭到擊落。俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞這個黑海的半島。