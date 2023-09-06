　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

▲澤倫斯機視察巴赫姆特前線。（圖／路透）

▲澤倫斯機視察巴赫姆特前線。（圖／路透）

文／中央社基輔／莫斯科5日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基前往東部飽受戰火蹂躪的巴赫姆特，視察引領反攻行動的前線部隊。俄羅斯則表示，已在莫斯科鄰近地區與克里米亞半島上空擊落數架烏克蘭無人機。

法新社報導，烏國總統府今天宣布：「作為頓內茨克州（Donetsk）工作訪問的一部分，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視察了在巴赫姆特（Bakhmut）地區展開進攻行動的戰鬥旅。」

聲明並表示，澤倫斯基已「聽取東部戰線的戰情報告」。

據報導，澤倫斯基會見該地區部隊指揮官，討論了「部隊的問題和需求」，包括「為前線防空系統提供砲彈和飛彈」。

澤倫斯基昨天也證實自己訪問了頓內茨克州，並在社群媒體上發布一段影片，顯示自己在未公開名稱的地點會見前線指揮官和士兵。

與此同時，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在社群媒體發文表示，防空系統「摧毀了試圖對莫斯科發動攻擊的無人機，未造成人員傷亡」。

俄國國防部表示，1架無人機在莫斯科西南方的卡路加州（Kaluga）上空飛行，另1架無人機在莫斯科州伊斯特林斯基區（Istrinsky District）被發現，第3架無人機則出現在莫斯科西北方的特維爾州（Tver），3架無人機都遭到摧毀。

索比亞寧表示，由於無人機被擊中後「殘骸掉落」地面，緊急服務部門正致力因應相關狀況。

國防部稍晚表示，也有1架無人機在克里米亞半島（Crimea）上空遭到擊落。俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞這個黑海的半島。

ET快訊
28歲男遭活活打死丟路邊　2嫌交保、2未成年嫌飭回
19歲男死亡畫面曝！　「2度詭異傾斜」自撞
陸學者讚華為Mate 60 Pro「甩蘋果好幾條街」　一行字
女星被約包養「客人開價93」私訊曝！　求解鄉民：數字什麼意思
可能還有颱風！　最快生成時間曝
AV導演預告「毀滅式爆料」高人氣網紅　手握關鍵證據

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

香菸碰氫氣球瞬間爆炸　越南小學開學典禮「10學童受傷送醫」

撞擊影片曝！小巴強闖平交道遭火車攔腰撞爛　乘客7死

美國會山莊暴亂最大咖　極右團體「驕傲男孩」領袖被判22年

掐俄羅斯國防工業！　美國：北韓賣武器給俄將付出代價

羅馬競技場遊客頻脫序　義大利祭重罰扼止歪風

恍神逾30秒惹議！　美國會醫：共和黨參院領袖沒患癲癇或中風

東協峰會聚焦南海、緬甸　中國新地圖爭議將成焦點

澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

劍橋大學遭爆收中國國企研究所8300萬經費　校方：將停止合作

蔡總統與史瓦帝尼國王　見證簽署婦女創業等3文件

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

柯文哲新竹老家捲違建風波　柯媽落淚...哽咽喊「被欺負」

香菸碰氫氣球瞬間爆炸　越南小學開學典禮「10學童受傷送醫」

撞擊影片曝！小巴強闖平交道遭火車攔腰撞爛　乘客7死

美國會山莊暴亂最大咖　極右團體「驕傲男孩」領袖被判22年

掐俄羅斯國防工業！　美國：北韓賣武器給俄將付出代價

羅馬競技場遊客頻脫序　義大利祭重罰扼止歪風

恍神逾30秒惹議！　美國會醫：共和黨參院領袖沒患癲癇或中風

東協峰會聚焦南海、緬甸　中國新地圖爭議將成焦點

澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

劍橋大學遭爆收中國國企研究所8300萬經費　校方：將停止合作

蔡總統與史瓦帝尼國王　見證簽署婦女創業等3文件

陳吉仲負面聲量 「比年初高近2倍」　今10點親上火線談超思

劇烈午後雷雨再襲3天　周末又有熱帶擾動發展

民眾黨主委挺李全教　他酸「全教大仔」：難怪黨部小弟覺得自己輕罪

機動「寧靜專案」聯合稽查　南警舉發39件違規遏阻噪音車

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭「印度人」狂灌6005怒

板橋地下室「隔10間套房出租」　市府出手強制斷電

香菸碰氫氣球瞬間爆炸　越南小學開學典禮「10學童受傷送醫」

喬帥輕鬆晉級美網4強！　 第47度闖大滿貫準決賽

86.4萬起！福特推「Focus電動尾門」特仕版　加價2.5萬載貨更方便

嘉義男欠債遭擄走毆打丟包身亡　2嫌交保、2未成年嫌飭回

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

國際熱門新聞

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

全球「外貌滿意度」調查　台灣排第2

電動車廠CEO薪酬逾121億　占公司總營收一半

傳記作者：拜登退選他不會震驚

國際油價和美債殖利率攀高　美股收低195點

走私毒品黑吃黑！毒梟遭「連人帶錨丟下海」

路透：美將交付烏克蘭貧鈾彈

追隨股神價值投資　他長期持有這2檔回報豐厚

印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖洩端倪

5萬隻浣熊入侵比利時　威脅歐洲本土物種

女性60歲後維持「穩定體重」才是長壽關鍵

駐愛爾蘭代表投書　籲請聯合國「為台灣留盞燈」

更多熱門

相關新聞

觀察組織：烏克蘭2022年集束彈藥死傷逾900人

觀察組織：烏克蘭2022年集束彈藥死傷逾900人

觀察組織「集束彈藥聯合會」今天表示，俄羅斯廣為使用普遍遭禁的集束彈藥，推升全球相關死傷人數創新高紀錄，去年光是在烏克蘭就釀成逾900人死傷。

路透：美將交付烏克蘭貧鈾彈

路透：美將交付烏克蘭貧鈾彈

古巴破獲人口販運集團　專門送當地人幫俄軍作戰

古巴破獲人口販運集團　專門送當地人幫俄軍作戰

俄「末日將軍」蘇洛維金獲釋　最新相片曝

俄「末日將軍」蘇洛維金獲釋　最新相片曝

花13億買5000架無人機！ 河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

花13億買5000架無人機！ 河南「最後脫貧」小縣城耗巨資惹議

關鍵字：

澤倫斯基烏克蘭巴赫姆特俄羅斯無人機俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

許瑋甯驚傳「害怕同台吳慷仁」！

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

雪莉生前最後訪問畫面公開惹淚

39800後光陽再出招規格戰開打

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面