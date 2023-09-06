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駐愛爾蘭代表投書　籲請聯合國「為台灣留盞燈」

▲▼川普在第74屆聯合國大會上發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲第74屆聯合國大會。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

愛爾蘭網媒Gript今天刊登駐愛爾蘭代表楊子葆投書，楊子葆以愛爾蘭家戶在窗台上留一盞燈的悠久新年耶誕傳統為喻，籲請聯合國在正式接納台灣之前，以具體作為改善聯合國體系的包容性。

楊子葆在文中提到，台灣在發展過程得到國際社會許多支持和協助，並對此心懷感激。不過，儘管台灣是國家發展的「成功故事」，台灣至今仍遭排除於聯合國之外。

他指出，台灣當然希望能在聯合國體系有一席之地，但也明白這不會一夜之間達成。儘管如此，台灣依然期待情況改善，例如即便有歐盟、美國等170多個國家地區歡迎台灣護照，台灣公民及媒體至今卻仍無法進入聯合國參訪，或者出席、採訪活動和會議。這個現象應改進，以展現聯合國的基本價值「包容」。

另一個應改進的現象是聯合國至今未表達對台灣海峽和平穩定的關切。楊子葆指出，含愛爾蘭在內，許多歐洲國家都曾對台海穩定和平表示深切關注。台灣期待聯合國儘快採取行動。

此外，聯合國應改善台灣參與聯合國體系內各項討論的情況。楊子葆表示，聯合國體系內關於氣候變遷、永續發展等重要全球議題的討論與技術會議很多。這些議題需要全球參與討論和合作，即便尚未取得聯合國席位，台灣也可積極參與、做出貢獻。

楊子葆指出，聯合國長期以來屈服於中國壓力，持續錯誤詮釋1971年通過的聯合國大會第2758號決議，這是台灣遭不當排除於聯合國之外的主要原因。

他表示，事實上，2758號決議既與台灣無關，也未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。中國共產黨從未統治台灣，台灣也不願未來遭獨裁政權統治。

楊子葆提到，台灣將持續前行、發光發熱，為世界做出貢獻，同時期待聯合國能持續進步、開放包容，為仍在屋外努力的台灣留一盞燈。

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