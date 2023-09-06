　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

追隨股神巴菲特「價值投資」　他長期持有這2檔回報最多50倍

▲蓋洛威遵循巴菲特的價值投資，賺了不少錢。（圖／路透社）

▲蓋洛威遵循巴菲特的價值投資，賺了不少錢。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

股神巴菲特的投資觀念多年來備受推崇，最出名的就是價值投資理念，看好一間優秀的公司，買進股票並長期持有。此一理念影響了全球許多人，曾一手創立9家公司的紐約大學教授、《紐約時報》暢銷書作者蓋洛威也表示，他遵循這樣的裡面，持有2家公司股票超過14年，如今獲得豐碩的回報。

綜合外電報導，蓋洛威在最新一期Podcast節目中表示，他的投資表現展現了巴菲特價值投資的好，找優秀的公司投資股票，長期持有不賣出，「我從2009年就持有亞馬遜和蘋果的股票，然後他們上漲，我認為漲幅有30倍和50倍。」

蓋洛威說，「找出優秀的公司，並且長期持有它們的股票，大概仍是累積財富最好的方式。」

依據蓋洛威的說法，他在2009年以每股低於4美元的價格購入蘋果股票，並以每股低於5美元的價格購入亞馬遜股票（按拆股調整後計算），遠低於如今的價值。蘋果周一（5日）收盤價為189.7美元，亞馬遜則為137.27美元。

蘋果今年市值一度突破3兆美元，如今在接近3兆美元的位置徘徊，亞馬遜市值有1.4兆美元。2家公司都是全球知名，並且是最有價值公司之一。

巴菲特一直秉持著長期持有的投資理念，也將其延伸到旗下公司波克夏。例如，自20世紀90年代中期，波克夏買入可口可樂與美國運通的股票以來，就再也沒有碰過，公司對這2檔個股各投資13億美元，如今持股價值都來到了240億美元，漲幅達18倍，波克夏每年從這2間公司獲得的股息更超過10億美元。

波克夏在過去7年裡也持續持有蘋果股票，這期間持股價值翻了將近3倍至1700億美元，使蘋果在波克夏3500億美元的股票投資組合中占最大比例。

蓋洛威將巴菲特的成功，歸因於巴菲特追求自己擅長的事業，節省開支並累積資本進行投資。

巴菲特在去年股東會上被問及，人們如何保護自己免於通膨的影響，他回答，「你能做的最好的事情，就是在某件事上表現得特別出色。」

ET快訊
中山區「酒店小姐」被押！　黑道嗆封殺：吃慶記、活埋自己選
歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍」回應了！　揭婚事進度
靈異節目正妹主持遭爆變「密醫」　昆凌、林心如都受害
香港YTR來台1年爆「台灣人缺點」超鬱悶：移民前三思
歐陽妮妮、張書豪爆結婚！　雙方家長見面直擊
鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨
快訊／上班注意！　國1今晨火燒車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掐俄羅斯國防工業！　美國：北韓賣武器給俄將付出代價

羅馬競技場遊客頻脫序　義大利祭重罰扼止歪風

恍神逾30秒惹議！　美國會醫：共和黨參院領袖沒患癲癇或中風

東協峰會聚焦南海、緬甸　中國新地圖爭議將成焦點

澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

劍橋大學遭爆收中國國企研究所8300萬經費　校方：將停止合作

蔡總統與史瓦帝尼國王　見證簽署婦女創業等3文件

追隨股神巴菲特「價值投資」　他長期持有這2檔回報最多50倍

駐愛爾蘭代表投書　籲請聯合國「為台灣留盞燈」

油價走高！美股殺近200點　台積電ADR反漲

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

郭台銘副手4條件曝光！　「一定是女性、能力比我強」

掐俄羅斯國防工業！　美國：北韓賣武器給俄將付出代價

羅馬競技場遊客頻脫序　義大利祭重罰扼止歪風

恍神逾30秒惹議！　美國會醫：共和黨參院領袖沒患癲癇或中風

東協峰會聚焦南海、緬甸　中國新地圖爭議將成焦點

澤倫斯基視察巴赫姆特前線　俄稱擊落數架烏無人機

劍橋大學遭爆收中國國企研究所8300萬經費　校方：將停止合作

蔡總統與史瓦帝尼國王　見證簽署婦女創業等3文件

追隨股神巴菲特「價值投資」　他長期持有這2檔回報最多50倍

駐愛爾蘭代表投書　籲請聯合國「為台灣留盞燈」

油價走高！美股殺近200點　台積電ADR反漲

「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

歐陽妮妮交新歡「富二代前男友被甩崩潰了」！　買醉訴苦慘當工具人

郭書瑤4情史「決裂取關他IG大刪照」　弟捲共諜案…經紀人曝現況

百萬YTR搭訕到日議員女兒　被「請喝茶」結局曝

退休警插旗「中山區酒店」護法　逾10位酒店小姐受害

掐俄羅斯國防工業！　美國：北韓賣武器給俄將付出代價

民眾黨主住遭爆是洪門大哥！賓士停條通紅線沒事　連警察都怕他

郭書瑤回應「視訊鮮肉男星」！　讚新歡「很暖的男生」拍戲看人品

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！認定準女婿張書豪　揭婚事進度

大谷翔平腹斜肌緊繃想上場　天使教頭不同意

8歲弟遠赴巴黎參加街舞大賽　秀「大風車+頭轉」全場驚呼

國際熱門新聞

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

全球「外貌滿意度」調查　台灣排第2

傳記作者：拜登退選他不會震驚

電動車廠CEO薪酬逾121億　占公司總營收一半

走私毒品黑吃黑！毒梟遭「連人帶錨丟下海」

路透：美將交付烏克蘭貧鈾彈

印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖洩端倪

國際油價和美債殖利率攀高　美股收低195點

5萬隻浣熊入侵比利時　威脅歐洲本土物種

泰國新內閣宣誓就職　總理賽塔率34人赴皇宮

緬甸很可能2025年舉行大選

美14歲男抖音挑戰吃「最辣玉米片」慘死

更多熱門

相關新聞

華為Mate 60全系列開售 門市現排隊人潮...一人限購一機

華為Mate 60全系列開售 門市現排隊人潮...一人限購一機

華為8月29日宣布新一代旗艦手機Mate 60 Pro於當日正式上線，相較於外傳的9月12日新機發布記者會提早至少半個月，引起外界好奇。同時，Mate 60系列正式上線後，線上新機也在短時間內售罄。華為Mate 60 Pro預約客3日傍晚可前往門市取貨，消息一出ㄝ上海南京東路旗艦店門口便排起長隊。

蘋果官網上線新頁面　傳蘋果將開放「側載」

蘋果官網上線新頁面　傳蘋果將開放「側載」

蘋果妥協　外媒曝iPhone 15改成Type-C

蘋果妥協　外媒曝iPhone 15改成Type-C

專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

「iPhone 15與14沒區別」　他批蘋果不要臉

「iPhone 15與14沒區別」　他批蘋果不要臉

關鍵字：

股神巴菲特價值投資Scott Galloway蘋果亞馬遜

讀者迴響

熱門新聞

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

快訊／MC HotDog熱狗認了新歌抄襲！　道歉朱德庸：犯了低級嚴重錯誤

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

女班導遭學生「抓髮撞講台」　痛毆5分昏厥

鴛鴦飛快前進！今起3天下最多　午後防豪大雨

39800後光陽再出招規格戰開打

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

不想愛愛？「4運動」性能力大爆發　泌尿醫認證

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網讚省錢

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

60年最兇鬼月倒數！民俗專家警告別說「2句話」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面