這間電動車廠CEO薪酬逾121億！　超過公司去年總營收一半

▲電動車廠Lucid執行長羅林森2022年收入超過公司總營收一半。（圖／翻攝推特「@chawla_paras」）

記者張靖榕／綜合外電報導

最新發布的CEO薪酬調查結果顯示，輝達創辦人黃仁勳是全球各大企業中薪酬最高的CEO，排名第二的電動車廠Lucid執行長羅林森（Peter Rawlinson），收入則是排名第三通用汽車CEO巴拉（Mary Barra）的11倍，而且他的收入就占公司總營收超過一半。

AutoNews發布薪酬調查結果，Lucid執行長羅林森2022年薪酬總額達到3.79億美元（約新台幣121億元），該年公司總營收為6.08億美元（約新台幣194億元），等於羅林森的薪水超過了公司總營收的一半。他的薪酬包括57.5萬美元基本薪資與股票獎勵，另外還有55萬元的股票期權收益。

根據Statista數據，Lucid Motors在2022財年總收入約為6.082億美元（約新台幣194.26億元）。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在X（原為推特）上，對羅林森薪酬高的誇張一事回應，「要小心任何一間CEO薪酬與業績不掛勾的公司」。

收入排名第三的，則是通用汽車CEO巴拉，她在2022年的薪酬為3410.68萬美元（約新台幣10.9億元），包括210萬美元基本薪酬與價值3200萬美元的股票獎勵收益、獎金、激勵計畫補償與其他激勵措施，雖然看似仍非常高，但相比2021年已下降了45％。

輝達黃仁勳薪酬總額則高達驚人的5.06億美元（約新台幣161億元），包括99.6萬基本薪酬、4.42億美元股票期權收益、近6200萬美元的股票獎勵收益。