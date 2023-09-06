拜登傳記作者爆料：拜登年底突退選「我不會太過震驚」





▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登的傳記作者佛爾接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目訪問時表示，拜登若在今年底前宣布退出明年總統大選，他會感到驚訝，但「不會感到太過震驚」。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，佛爾（Franklin Foer）撰寫的拜登（Joe Biden）傳記「最後的政治人物」（The Last Politician，暫譯）將在本週出版，內容關於拜登入主白宮頭2年的經過。

佛爾3日接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目主持人陶德（Chuck Todd）訪問時，被問到若拜登決定不尋求連任，他會感到多麼出乎意料。佛爾回答說：「這會令我驚訝，…但不會感到太過震驚。」

佛爾的解釋是，當拜登「談論自己的人生時，經常使用命運這個詞」。「拜登是一位信仰非常虔誠的人，而命運這個詞充滿宗教涵義。他也老是說，他不知道命運會如何安排。」

因此每當佛爾聽到拜登提到命運，「我總是把它當成句子裡的省略部分，當中拜登其實是談論他自己的未來」。

拜登今年稍早已宣布競選連任，且至今都未表露考慮退出競爭行列。但隨著選舉日期逐漸接近，現年80歲的拜登已面臨來自民主黨內外針對他年紀提出的質疑。

佛爾受訪時表示：「不用靠伍德華（Bob Woodward，揭發水門案記者）也可以理解拜登老了。但我不是老年學家，我不能預測拜登接下來幾年會如何老化。」

佛爾說，他的著作描述拜登如何「遭到低估」，以及拜登如何利用這點化為自身優勢。

他並表示：「我認為我的書所做的，是展現拜登是個埋首細節的人。他非常的技術官僚，非常著迷於政策的錯綜複雜性。」