印度國名想改成Bharat　G20晚宴請帖「發函人」洩端倪

▲印度總理莫迪。(圖/路透)



文/中央社

印度總理府向20國集團(G20)貴賓發出的晚宴請帖,因以「巴拉特」(Bharat)一詞取代「印度」(India)引發認同爭議,並再度掀起是否更改國名的爭論。

印度在野陣營國會議員查德哈(Raghav Chadha)今天在社群平台X發布圖文,披露印度總理府在G20晚宴請帖中,將發函人的稱謂寫為「巴拉特總理」(President of Bharat),而非較常見的「印度總理」(President of India)。

The BJP's recent move to change the reference from 'President of India' to 'President of Bharat' on official G20 summit invitations has raised eyebrows and ignited a public debate. How can the BJP strike down 'INDIA'? The country doesn't belong to a political party; it belongs to… pic.twitter.com/riYNdQBkYa — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 5, 2023

消息傳開後,引起印度政界人士之間的口水戰。

查德哈認為,執政的「印度人民黨」(BJP)不應私自廢除「印度」的國名,因為印度不屬於任何單一政黨,而是屬於13億5000萬印度人,印度的國家認同不是BJP的私產,不容隨意更改。

另一名在野陣營國會議員拉梅什(Jairam Ramesh)也在X發文,斥責總理莫迪(Narendra Modi)試圖「扭曲歷史及分裂印度」。

Mr. Modi can continue to distort history and divide India, that is Bharat, that is a Union of States. But we will not be deterred.



After all, what is the objective of INDIA parties?



It is BHARAT—Bring Harmony, Amity, Reconciliation And Trust.



Judega BHARAT

Jeetega INDIA! https://t.co/L0gsXUEEEK — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 5, 2023

但隸屬BJP的阿薩姆省(Assam)省長沙爾馬(Himanta Biswa Sarma)顯然支持更改國名,他今天在X發文時直稱印度為「巴拉特共和國」(Republic of Bharat)。

REPUBLIC OF BHARAT - happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 5, 2023

印度現行英文版憲法第1章第1條寫道:「印度,亦即巴拉特,是一個聯邦(Union of States)。」而印地文版憲法則寫道:「巴拉特,亦即印度,是一個聯邦。」

從字面上來看,印度即是巴拉特,但意識形態傾向「印度教民族主義」的BJP認為,「印度」這個國名是由殖民者英國所取,一直希望改為「巴拉特」,以擺脫奴役思維,回歸本土。

但BJP以外政黨則認為,巴拉特一詞源自於婆羅多(Bharata),是印度教神話中印度第1位君王的名字,印度教民族主義色彩濃厚,以巴拉特為國名形同把印度教理念強加於國內非印度教徒。

在國名爭議再起的情況下,「今日印度」(India Today)引述消息人士報導,印度政府將在9月下旬召開國會特別會期中,提出更改國名的決議案,刪去憲法第1章第1條中的「亦即印度」的描述,只留下「巴拉特是一個聯邦」。

隨著印度逐漸崛起,「去殖民化」的意識也開始浮現,莫迪去年9月把新德里地標「印度門」前方的「國王大道」(Rajpath),更名為「責任大道」;「國王大道」中的國王是指英王喬治5世。

此前數日,莫迪也刪除了印度海軍軍旗上的「聖喬治十字」,放大了印度海軍軍徽;「聖喬治十字」被認為帶有殖民意象。