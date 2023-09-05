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女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

▲▼南韓學生,南韓教師。（示意圖／CFP）

▲南韓光州一名高中女班導慘遭學生毆打至昏厥。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓面臨多名教師選擇以極端方式結束生命，引發全國教師向社會呼籲檢討教師權益。不過，南韓光州一名高中女教師只因為讓全班抽籤換座位，便遭到對此不滿的男學生在講台上暴力痛毆5分鐘，還曾一度昏厥，目前該名女教師已無大礙。

根據《韓聯社》，光州市教育廳今日（5）日指出，光州廣域市某高中校園今年6月30日發生上述事件，一名就讀高中二年級、16歲的男同學A某竟然在教室裡當著其他同學面前，以拳頭多次重擊女班導B某臉部等身體部位，他在講台上暴力毆打女班導長達5分鐘，還抓對方頭髮絆倒，導致女班導失去意識，最後在其他學生和教師報案後，受傷女教師被緊急送醫。

報導指出，女班導決定讓全班同學以抽籤的方式換座位，然而A某卻未能如願分配到喜歡的座位，因此他向女班導要求更換其他座位，然而女班導卻表示，無法因為答應A生的請求而向其他學生失約，對此心生怨恨的A某決定毆打老師洩憤。

校方在事發當日便向光州市教育廳報告相關內容，在事發5天後，校方於7月5日召開教權保護委員會，決定將A某退學處分；至於女班導在送醫接受住院治療後，向校方請病假，幸好目前已經恢復健康，正常到校上課。

光州市教育廳相關人士透露，該名女班導因為此事件而承受精神上的壓力，目前正持續接受心理諮詢。

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