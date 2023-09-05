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全球「外貌滿意度」調查結果出爐！　台灣奪第2、南韓排第5

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲台灣在全球「外貌滿意度」調查中排名第二。（圖／記者黃克翔攝）

記者張方瑀／綜合報導

全球一項針對65國、近6萬名參與者進行的「外貌滿意度」研究發現，來自南歐小島國馬爾他（Malta）的人民，對於自己外貌的滿意度最高，而台灣意外地名列第二，熱衷於整形的南韓則排名第五。

根據《每日郵報》報導，英國一項針對全球65國、共5萬6968名參與者進行的「外貌滿意度」研究發現，馬爾他是全球對於自身外貌滿意度最高的國家，其次是台灣、孟加拉、哈薩克，而熱衷於整形的南韓則排名第五。

參與者必須針對「我尊重自己的身體」、「我欣賞自己身體的不同特徵」等10個描述性問題進行認同度評分。過去的研究顯示，高度欣賞自身外貌與一系列正向的健康特徵間存在關聯，包含較高的自信心與健康的飲食習慣。

研究主要作者、安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）教授斯瓦米（Viren Swami）指出，這項研究結果顯示，擁有更正向的身體形象與更好的心理健康，和個人的生活滿意度有關，「這凸顯了在全球範圍內推廣正向身材形象的重要性。」

研究結果顯示，澳洲人對於自身的外貌最沒自信，另外滿意度倒數的國家還有印度、英國、愛爾蘭、烏克蘭、德國與美國。

另外研究也發現，在各個國家中，生活在農村地區的人還有單身人士對於外貌的滿意度更高，斯瓦米認為，「生活在城市地區的人，可能對於要符合西方社會所提倡的理想身材感到更有壓力，同樣值得注意的是，來自與歐美文化不同的國家的人，似乎更能欣賞自己的外貌。」

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