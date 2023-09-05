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美14歲少年抖音挑戰被辣死！吃「最辣玉米片」胃痛昏迷　送醫亡

▲▼美14歲少年抖音挑戰吃「最辣洋芋片」！胃痛昏迷死亡。（圖／GOFUNDME、Paqui Chips）

▲美14歲少年挑戰吃最辣玉米片，疑似被辣死。（圖／GOFUNDME）

記者王佩翊／編譯

美國麻州一名男高中生日前參加TikTok上的「1片玉米片挑戰」，並吃下1片由全世界最辣辣椒製成的玉米片，怎知吃完後腹部劇烈疼痛，並請母親帶他回家，但當天他就在家中失去意識，送醫後死亡。事實上，從2022年開始就有許多學生因為該挑戰而就醫治療，因此目前已經有多個學校禁止學生進行相關挑戰。

根據《太陽報》報導， TikTok挑戰「1片玉米片挑戰」（One Chip Challenge）在青少年間蔚為風潮，該挑戰是要吃下1片由Paqui Chips公司生產的玉米片，而該玉米片則是由世界上最辣的2種辣椒卡羅來納死神（Carolina Reaper）與娜迦毒蛇辣椒（Naga Viper pepper）製成。

根據美國化學家史高維爾1912年推出的辣椒素含量指標「史高維爾指標」，卡羅來納死神是全球最辣的辣椒，而娜迦毒蛇辣椒則排名第二。

▲▼美14歲少年抖音挑戰吃「最辣洋芋片」！胃痛昏迷死亡。（圖／GOFUNDME、Paqui Chips）

▲▼該公司推出1片玉米片挑戰，並強調僅有成人能參加。（圖／Paqui Chips）

▲▼美14歲少年抖音挑戰吃「最辣洋芋片」！胃痛昏迷死亡。（圖／GOFUNDME、Paqui Chips）

來自麻州伍斯特（Worcester）的14歲少年沃羅巴（Harris Wolobah）1日在學校進行這項挑戰，他吃下1片這款名為「1片玉米片挑戰」（One Chip Challenge）的玉米片，不久後便感覺腹部嚴重不適，回家後雖一度好轉，但當天便失去意識，送院搶救後仍不治身亡。

製造商Paqui Chips於8月9日在官方YouTube頻道發起挑戰，並邀請網友一同參加。不過該公司也在官網提醒，這款極辣玉米片僅供成人食用，應放在兒童無法觸及之處。

由於該挑戰已經出現多名學生在食用後身體不適送醫的事件，因此有多個學校早在2022年就明文禁止在校內食用這款玉米片。專家也指出，這項挑戰可能會導致嘔吐、咳嗽、氣喘以及食道灼傷。

 
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