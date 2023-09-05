千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

▲小塞恩斯稍早才在義大利大獎賽奪得第三名。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

F1賽車手小塞恩斯（Carlos Sainz Jr.）才剛在比賽中奪得第三名佳績，與團隊外出慶功時，竟然遭遇當街搶劫。他和保鑣立刻拔腿狂奔，最終在熱心民眾協助下，親自追到歹徒，並將價值至少30萬歐元（約新台幣1030萬元）的名錶搶回來。

29歲的小塞恩斯來自西班牙，目前效力於一級方程式（F1）法拉利車隊，他3日在義大利大獎賽（Italian Grand Prix）獲得好成績，幾小時後卻在米蘭亞曼尼飯店（Armani Hotel）附近被搶。

Carlos out of breathe from chasing his own thieves everyone patting him on the back telling him good job



Tearsssssss pic.twitter.com/1jwiEmzBvR — Leema| CARLOS DAY (@Halyma221) September 4, 2023

根據X（前稱推特）流傳影片，小塞恩斯當時還穿著隊服，追歹徒追到氣喘吁吁，在成功奪回珍貴的「RICHARD MILLE」手錶後，彷彿放下心中大石、雙手扶膝休息，旁人也紛紛走過來拍肩安撫。與此同時，身穿黑衣的劫匪正被警方上銬。

不久後，小塞恩斯也在X發文提及此事，「正如你們許多人已經知道的，昨天我們在米蘭經歷了一場不幸事件。最重要的事情是我們都很好，這只會成為一起不愉快的奇聞軼事。非常感謝昨天幫助我們的所有人，感謝米蘭警方的迅速介入，以及你們的所有（關心）訊息。」