千萬名錶當街遭搶！　F1賽車手「拔腿狂追」親手抓到劫匪了

▲小塞恩斯稍早才在義大利大獎賽奪得第三名。(圖/路透,下同。)



記者吳美依/綜合報導

F1賽車手小塞恩斯(Carlos Sainz Jr.)才剛在比賽中奪得第三名佳績,與團隊外出慶功時,竟然遭遇當街搶劫。他和保鑣立刻拔腿狂奔,最終在熱心民眾協助下,親自追到歹徒,並將價值至少30萬歐元(約新台幣1030萬元)的名錶搶回來。

29歲的小塞恩斯來自西班牙,目前效力於一級方程式(F1)法拉利車隊,他3日在義大利大獎賽(Italian Grand Prix)獲得好成績,幾小時後卻在米蘭亞曼尼飯店(Armani Hotel)附近被搶。

Carlos out of breathe from chasing his own thieves everyone patting him on the back telling him good job



Tearsssssss pic.twitter.com/1jwiEmzBvR