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5萬「浣熊大軍」入侵比利時殺不完　威脅歐洲本土物種

5萬浣熊大軍「侵擾比利時」恐威脅本土物種　當局警告：已來不及撲殺

▲5萬浣熊大軍侵擾比利時，恐威脅本土物種。（示意圖／Pixabay）

實習記者任庭儀／編譯

外表看來可愛討喜的浣熊，其實是惡名昭彰的外來入侵種，牠們適應力強、破壞力強、幾乎什麼都吃，對本土生態造成嚴重迫害，而這種模樣討喜的怪獸，正大舉入侵比利時，危害當地原生物種。

根據《法新社》報導，比利時當局表示，南部山丘林地的浣熊族群已經超過5萬隻，任何撲殺手段都為時已晚，如今只能學著與浣熊共存，盡力控制牠們的數量，以保護本土弱勢的動物們不被吃掉或感染疾病。

浣熊源生於北美洲，是一種敏捷的雜食性動物，具備極強的環境適應力，不管是農作物、小型鳥類、小型哺乳類都是牠的食物來源。這些浣熊很快適應了比利時郊區生活，到處去民宅翻垃圾桶，在當地有「垃圾熊貓」（Trash Panda）的臭名。

▲▼ 浣熊。（圖／免費圖庫pixabay）

▲浣熊雖有著可愛的外表，卻是強勢的外來入侵種。（圖／免費圖庫pixabay）

護林員珀蒂（Thierry Petit）無奈表示，每天都有來自各方的求救電話，但他們沒辦法顧及所有請求，因為浣熊族群數量太龐大，必須優先保護黑鸛及灰沙燕等本土物種的棲息地。

瓦隆（Walloon）環境署署長特利爾（Celine Tellier）指出，「這是一隻看起來很可愛的野獸...不幸的是，外來入侵種是全球生物多樣性流失的5大原因之一。如今這個物種在我們國內分布廣泛，我們必須學會與之共存，並加以控管浣熊帶來的危害，避免牠們更加猖獗。」

據悉，現在盤據比利時的浣熊來自兩地，其中一個族群為1930年代納粹從北美洲引入德國，當時用作獵人皮草來源；另一個族群則來自1960年代的法國，當時美國空軍釋放了作為吉祥物的浣熊，牠們迅速在法國埃納（Aisne）建立起族群。

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