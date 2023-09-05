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農曆七月上山疑被附身！大馬女「中邪」詭異爬行影片　如野獸吼叫

▲▼馬來西亞一名20多歲女子在山上爬行吼叫，表現出疑似中邪的跡象。（圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名20多歲女子在山上爬行吼叫，表現出疑似中邪的跡象。（圖／翻攝自Facebook／james.ooi.31）

記者張寧倢／綜合外電報導

最近正逢農曆七月，也是傳統習俗上的鬼月。馬來西亞雪蘭莪州3日傳出一名20多歲女子和家人去登山，卻在山林間出現奇怪行為，懷疑是因為觸犯民俗禁忌而被「附身」或「中邪」。網傳影片中可見，女子不僅語無倫次、失控尖叫，還在地上爬行發出宛如野獸般的低吼。

根據馬來西亞《中國報》與新加坡雅虎新聞報導，網路影片中的女子不受控制，沿著山坡緩慢爬行，還一邊發出低吼聲，身旁有3名男子、1名女子試圖合力將她從地上拉起，但女子似乎一直想朝著地面蹲坐下去。影片後段拍到更多人前來幫忙，女子精神狀態更加失控，不僅繼續大聲尖叫與嘶吼，還用手挖土。

▲▼馬來西亞一名20多歲女子在山上爬行吼叫，表現出疑似中邪的跡象。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子跪在地上，一邊吼叫一邊用手扒土。（圖／翻攝自Facebook／james.ooi.31）

《中國報》指出，關於事發地點眾說紛紜，有人說在雪州萬津蚶山（Bukit Jugra）發生，也有人說是在檳城。不過，新加坡雅虎新聞報導提到，雪州消拯局3日聲明指出，這名20多歲女子和其他5名家庭成員，當天上午在萬津的蚶山步道徒步登山約3公里後，開始表現出奇怪行為，突然喃喃自語，家人中午約12點半向消防單位求援。

雪州消拯局提到，整個救援行動持續了大約1小時，出動擔架才將這名女子安全送下山，雖然經歷了種種「超自然附身」的詭異情形，但她健康情況穩定，身體也毫髮無傷。《中國報》表示，影片在網路上傳開後，大部分網友推測，應該是女子登山時大吼大叫或是無意間觸犯到民俗禁忌，才會有疑似中邪的情況。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗說法僅供參考。

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