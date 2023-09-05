玩滑水道「手指卡縫」直接扯斷！　日30多歲男慘遭截肢

▲男子在溜滑水道時，手指卡進扶手與滑水道的縫隙中，慘遭截肢。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣發生一起滑水道事故，一名遊客在使用滑水道時，手指不慎被卡在滑水道的縫隙中，隨後直接滑落，最終導致手指截肢。事件發生後，該滑水道已經停止使用。

根據《中部日本放送》報導，愛知縣新城市一間多功能遊樂場所的游泳池7月29日發生事故，一名來自橫濱市的30多歲男子在使用泳池內的滑水道設施時，在滑行過程中，右手小指不慎卡進滑水道與扶手間的縫隙，然而因為速度過快，手指還來不及收回，整個人就直接滑落。

男子隨即被送往醫院搶救，但小拇指仍面臨截肢命運。事故發生後，館方已緊急關閉滑水道，至今仍未重新開放。警方在事故發生的隔日就前往現場調查，將確認館方是否有安全管理上的疏失。

另一方面，館方在官網上寫道，這座滑水道是專門為兒童所設計，因此充分考量到安全性，適合親子一同玩耍，怎知卻發生手指截肢意外，格外諷刺。