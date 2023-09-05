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翁山蘇姬驚傳生病！　要求「醫師探視看診」遭緬甸軍政府拒絕

▲▼翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸前國務資政翁山蘇姬據傳生病。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》5日引述消息人士說法報導，遭軟禁的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）生病了，儘管要求外部醫師為其看診，卻被軍政府拒絕。至於緬甸軍政府發言人則未回應《路透社》採訪電話。

這位消息人士同時也是忠於翁山蘇姬的地下政府成員。根據此人說法，78歲的翁山蘇姬「牙齦腫脹、吃不下飯，並且感到頭暈和嘔吐」，但僅接受監獄部門醫師治療。

緬甸流亡政府「民族團結政府」（National Unity Government）指出，受關押政治犯的醫療及安全，應該是軍政府的責任。發言人佐武（Kyaw Zaw）直言，國際社會應該為此施壓緬甸軍政府。

翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，表彰其奉獻數十年爭取緬甸民主化，但其政治生涯大部分時間都被軟禁。2015年軍政府結束49年執政後，她成為緬甸實質領導人，展開為期10年的試探性民主（tentative democracy），但2021年2月即將展開第二任期時，卻遭軍政府政變逮捕。

接下來，翁山蘇姬被指控一系列罪名，包括煽動、違反政府機密法、非法持有無線電設備、試圖影響國家選舉委員會等，持續否認所有罪名並上訴。她被關押在首都奈比多（Naypyitaw）一所監獄下轄機構約2年後，今年7月移往居家軟禁，8月1日被軍政府「特赦」，但據知情人士說法仍被軟禁。

自從2021年2月的政變以來，緬甸一直處於動盪之中，軍方大力打壓反對其統治的異議人士，據信數千人被監禁或殺害。

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