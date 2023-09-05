女性60歲後別減肥！　維持「穩定體重」才是長壽關鍵

▲最新研究指出，60歲後保持體重的女性可以活更久。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者任庭儀／編譯

美國一項超過5萬名女性參與調查的研究指出，60歲後「保持體重」的女性活到90歲、甚至100歲這種「超常長壽」的可能性增加1.2至2倍。

根據《今日醫學新聞》（Medical News Today）報導，這項研究由美國加州大學聖地牙哥分校主導，研究團隊分析了5萬4437名60歲以上女性的資料，觀察女性晚年體重變化與壽命的關聯。

研究團隊發現，超過3萬名（約佔56%）壽命超過90歲的參與者中，體重穩定的女性佔56.3%；與體重下降5%或以上的女性相比，活到超常長壽的機率高出1.2至2倍。反之，體重下降超過5%的參與者活到90歲的機率下降了33%。

除此之外，研究還發現，60歲後刻意減肥的女性活到90歲的機率降低17%，而無意減肥體重數字卻減輕的女性活到90歲的機率則不到50%。該研究主要作者沙迪亞布（Aladdin H. Shadyab）指出，「如果上了年紀的女性發現自己在沒有刻意減肥的情況下，體重數字卻一直掉，這可能是健康出問題的警訊。」

老年病理學博士潔西卡（Dr. Jessica Lee）表示，「這項研究可能改變醫生對60歲以上女性患者的建議，比起減重或增重，更強調保持穩定的體重。」不過專家也提醒，該項研究不一定完全適用個別患者，還是要審慎評估個人的健康狀況。