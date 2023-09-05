冰層融化露出百年前戰場！　義大利最大冰河「恐在本世紀末消失」

▲義大利阿爾卑斯山最大的阿達梅洛冰川（The Adamello glacier）因為全球暖化情況，冰層愈來越薄，專家預估該冰川可能會在本世紀末消失。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

根據專家指出，義大利阿爾卑斯山最大的阿達梅洛冰川（The Adamello glacier）因為全球暖化情況，冰層愈來越薄。也因為全球暖化情況越演越烈，過去一戰的痕跡因此逐漸顯露出來，且按照冰層融化速度，阿達梅洛冰川將在本世紀末前消失。

根據《法新社》報導，特倫托登山協會冰川委員會（Glaciological Commission of the Tridentine Alpinists Society）會長克里斯蒂安（Cristian Ferrari）表示，阿達梅洛冰川，從19世紀末到現在，已經消失了大約2.7公里。克里斯蒂安也指出「過去5年中，我們可以看到冰川每年平均融化15公尺，可是光是2022年，就融化了139公尺」。

而義大利「環保聯盟」（Legambiente）則表示，除了阿達梅洛冰川以外，阿爾卑斯山上的其他冰河也有出現降雪量減少的情況「覆雪愈來愈薄，夏天變長變熱，導致結冰的時間變少」。

I’ve stumbled across a video I’d forgotten I’d shot (similar to the one I’ve shared before, but slightly different). It’s of a WW1 Italian 149mm Ansaldo howitzer, sited at 3300m on a ridge above the Adamello glacier. It’s been up there for 107 years. pic.twitter.com/RlCVOtgMge — Tom Isitt (@masaccio60) July 19, 2023

冰川所在山脈，過去在一次世界大戰期間，曾是義大利與奧匈帝國激戰之處，因為冰層不斷融化，過去的場景痕跡也逐漸顯露，可以看見融化的冰層內有許多步槍及彈殼。對此義大利冰川委員會副會長馬爾科（Marco Giardino）表示：「我們見識過去和現在的痕跡後，發現這樣的情況不是正面的趨勢」。

而根據聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）研究指出，到了2050年時，阿爾卑斯山該地區的氣溫將上升1至3攝氏度，到本世紀末將上升3至6攝氏度，按照這個速度，阿達梅洛冰川可能會在本世紀末消失。

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