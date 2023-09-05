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金正恩「緋聞女友」遭暴貪汙！靠收賄平息醜聞　黨高層顧慮特殊關係

▲▼金正恩緋聞前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月隨領導人前往越南。（圖／路透社）

▲金正恩「緋聞前女友」玄松月被爆料靠貪污積累私人財富。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現年46歲的玄松月曾是北韓（朝鮮）知名歌手，先後擔任牡丹峰樂團、三池淵管弦樂團團長，過去更因為和北韓最高領黨人金正恩的「特殊關係」，而被認為是金正恩的緋聞前女友。不過，一名脫北的前北韓外交官高英煥透露，玄松月、李善權最近遭踢爆收取賄賂中飽私囊，引發北韓居民不滿。

高英煥曾經是北韓外交官，曾在北韓外務省擔任法語圈國家訪問時的口譯，1991年擔任北韓駐剛果書記官時毅然決然脫北、投誠南韓，之後擔任南韓國家情報院國家安保戰略研究院副院長，以及直屬南韓統一部長的諮詢委員，對於南韓的兩韓政策產生影響。

▲▼金正恩緋聞前女友、三池淵管弦樂團團長玄松月隨領導人前往越南。（圖／路透社）

▲玄松月曾隨同金正恩出訪海外。（圖／路透）

根據日媒《產經新聞》、韓媒《東亞日報》，近期脫北的朝鮮勞動黨、朝鮮人民軍的黨政軍幹部陸續向高英煥爆料北韓內部鮮為人知的情報，而高英煥再將這些證詞整理成報告書出刊，他指出金正恩心腹利用龐大權勢收賄的情況愈發嚴重，且招致北韓居民們不滿，這些人包括叱吒北韓文藝音樂界多年的玄松月、軍方的李善權。

玄松月、李善權被指控，他們利用自身龐大權勢，躲避金正恩和勞動黨內監察機關的眼線，進而謀取私人利益。

報導指出，朝鮮勞動黨宣傳煽動部副部長玄松月私底下經營貿易公司，透過賺取外匯來累積私人龐大財富，她以收取龐大賄賂為條件，為大學同學或是過去擔任歌手時的同事平息醜聞，即便已經遭到黨內規律調查部盯上，但是該黨內監察部門考量到玄松月過去和金正恩的「特殊關係」，因此不敢對玄松月輕易動手。

▲▼ 玄松月 訪南韓 北韓 江陵 平昌奧運 。（圖／路透）

▲玄松月曾率領北韓代表團出訪南韓參加平昌冬奧 。（圖／路透）

玄松月曾遭誤傳是金正恩的「緋聞女友」，其中原因是金正恩過去在海外留學時，玄松月經常透過國際電話和金正恩取得聯繫，而她也是金正恩的貼身秘書，2018年曾率領北韓藝術團至南韓出席平昌冬奧，並曾隨同金正恩出席各種海外活動。

至於擔任朝鮮勞動黨統一戰線部長的李善權，則被爆料透過收取外匯作為賄賂，協助親戚、好友謀取條件良好的工作。

▲北韓代表團首席代表李善權（音譯）。（圖／路透社）

▲北韓朝鮮勞動黨統一戰線部長李善權。（圖／路透）

另外，負責管轄平壤、東部城市元山的黨幹部高層也被爆料貪污橫行，透過收取3000美元（約新台幣9萬2000元）以上的賄賂，來為對方謀取能夠分配到條件良好住宅的權利；其他黨政軍高層也向金日成綜合大學、金策工業綜合大學的教授以1000至2000美元行賄，要求讓自己的子女們入學。

報導分析，北韓在糧食供應不足、經濟環境惡化等問題影響下，居民們對於黨政軍高層行賄的作為更加敏感，且累積相當大的不滿，這對2021年宣布和貪污腐敗抗爭的金正恩形成嚴重威脅，金正恩該年決定成立規律調查部來清算黨內不法行為，然而至今以來並無亮眼成果。

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