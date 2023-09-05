南韓3名教師「接連輕生」！體育老師遭家長提告　他周末強制加班

▲首爾市瑞草區瑞二國小年輕女教師輕生，9月4日迎來「49祭」，學校發起哀悼活動。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從南韓首爾市瑞草區瑞二國小一名年僅23歲的年輕女教師疑似生前遭學生家長霸凌，最後在國小教室輕生，引發教育界對於「教權墜落」的反思，教師們多次集結走向街頭，向社會發出怒吼。然而，最近又連續傳出3名教師輕生的消息，其中有體育老師只因學生遭球打傷，最後反而遭家長投訴，生前承受龐大壓力。

根據《韓聯社》、《中央日報》，最近南韓在短時間內連續傳出至少3名教師輕生的消息，對南韓杏壇投下一顆震撼彈，分別是京畿道龍仁市以極端方式結束生命的60多歲高中體育老師、全羅北道群山市從冬柏大橋墜落的小學教師，以及從京畿道高陽市住處公寓墜樓的首爾某小學6年級教師。

首先是京畿道龍仁市器興區任教的60多歲高中體育老師，他原本只剩下1年多的時間就可以退休，然而今年6月他飽受腸炎所苦，豈料他在上課暫時離場時，一名女學生遭到另名學生的球打傷，導致左眼視網膜嚴重出血、必須立即接受手術，為此女學生家長認為體育老師應該擔負責任，於是一方面要求教育廳懲戒該師、一方面卻又向警方針對該師提告。

▲南韓全國教師4日至國會大路前舉行集會，在「49祭」要求伸張教師權利，多地學校暫停授課。（圖／CFP）

體育老師承受龐大的心理壓力和負擔，最後留下遺書輕生，遺書內容寫道「很抱歉」，並坦承生前受到學生家長投訴而飽受巨大壓力，本月3日上午10時35分被發現陳屍在京畿道城南市盆唐區雲中洞清溪山的登山步道入口附近，家屬本對於該師年過六旬仍能執教感到驕傲，如今只能感嘆故人走得如此淒涼。

曾被該名體育老師教導過的學生們在哀悼時回憶，老師生前是一名開朗愛笑的人。

而全羅北道群山市從冬柏大橋墜落的小學6年級、4年級班導師，雖然是有10年資歷的教師，不過生前則承擔龐大業務，不僅得負責學生們的升學問題，還得負責放學後的學生照顧（課後輔導）、生活學習、現場體驗學習等業務，且還須負責審理智慧黑板等校園教材預算，並和校長針對預算不斷進行溝通，而校長又是屬於吹毛求疵的性格。

▲南韓教師們為同事的死致上哀悼之意。（圖／路透）

《韓國日報》指出，該名教師所在的學校規模不大，學生人數只有10人，不過也因此學校正職人員少，該教師周末得在家處理相關業務，甚至被校長使喚協助搬運家具，而他又屬於不擅長拒絕他人的性格，最後受不了龐大壓力才走上絕路。

至於京畿道高陽市住處公寓墜樓的首爾某小學6年級教師，他生前則擁有14年的資歷，輕生以前並未留下任何遺書，而他今年3月擔任6年級班導後，便不斷請特休、病假，長則甚至連續請假達一個月，目前未發現他曾遭學生家長霸凌的紀錄。

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