網美狠殺「母親21歲小男友」出庭囂張嘻笑！量刑出爐　恐被關到死

▲24歲的瑪海克策畫冷血陰謀，殺害母親的外遇對象。（圖／翻攝tiktok、instagram@maybvlogs，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國TikTok網紅瑪海克（Mahek Bukhari）為了協助隱瞞母親婚外情，竟狠心殺害媽媽的小男友及其友人。她接受警方偵訊時謊話連篇，開庭期間未展現任何悔意，不僅有說有笑，甚至在陪審團不注意時偷玩手機，1日被判無期徒刑，但稱不服結果，將要提出上訴。

瑪海克母親、46歲的安斯琳（Ansreen Bukhari）向21歲外遇對象提分手，對方卻威脅要把性愛影片寄給其丈夫，揭發這段婚外情。她著急地向女兒討論對策，未料母女倆竟然計畫殺人。

▲瑪海克經常在社群媒體上分享母女同框畫面。



去年2月11日凌晨，21歲小男友薩奇布（Saqib Hussain）搭友人便車，卻突然遭到逼車追趕，時速飆至將近100英里（約時速160公里），最終衝出道路、自撞大樹，車上2人當場身亡。根據警方拍攝現場照片，事故車輛燒成一團火球、一分為二，必須透過牙科紀錄才能確認死者身分。

▲母女倆都被判無期徒刑。（圖／翻攝萊斯特郡警方）



衛報、每日郵報報導，瑪海克1日被判終身監禁，必須服刑至少31年8個月，才符合假釋申請資格。母親安斯琳也因謀殺罪名被判無期徒刑，刑滿26年9個月才有機會假釋。辯護律師米林頓（Christopher Millington）證實，他的客戶將向高等法院提出申請，對定罪裁定提出上訴。若此案獲得批准，將被提交給上訴法庭審理。