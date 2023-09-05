闖珠寶店行搶反遭店員爆打！　劫匪上衣遭扯爛「拉著褲子逃跑」

▲男子行搶不成反遭店員爆打。（圖／翻攝自YouTuebe）

圖文／CTWANT

美國加州日前有一家珠寶店遭遇劫匪搶劫，一名身軀肥胖的男子進入店內後，就拿著槌子打破展示櫃。正當男子要準備拿取展示櫃內的珠寶時，店內的3名店員就對男子展開攻擊。也由於被3人同時夾擊，胖劫匪在不敵的情況下，隨即倉皇逃出珠寶店，逃跑的時候還因為褲子掉下來，不得邊提著褲子邊逃跑。

根據《每日郵報》報導指出，整起事件發生於2日下午2點20分左右，美國加州洛杉磯東部城市艾爾蒙地一家珠寶店突然遭遇一名男子闖入。該名男子進店後就直接對著店員噴灑「驅熊劑」，接著就拿起手中的鐵槌狠砸一旁的展示櫃。

就在男子狠砸展示櫃的時候，店內的3名店員隨即反應過來，對著男子拳打腳踢，甚至還用棍棒毆打男子，而男子的衣服也在這段時間被店員扯爛。眼見情況不妙，男子也顧不得上衣破損，就想要趕緊逃出店外。但由於就連自身的褲子也被抓爛，於是劫匪就在大街上演「邊提褲子邊逃跑」的搞笑戲碼。

近期美國加州可以說是治安敗壞，除了因為疫情導致經濟環境惡劣外，其最主要的原因就是2014年通過的第47號提案，該法案將竊盜950美元（約新台幣2萬9000元）以下商品等罪行從重罪降為輕罪。這也讓舊金山許多商店成為「零元購」的目標，不少店家為了避免商品遭搶，甚至還被迫鎖上櫃子防止小偷，甚至有店家表示，在舊金山市區，平均每10分鐘就會遭遇零元購事件。

延伸閱讀

▸ 《海豚灣戀人》童星混幫派…殺人遭通緝 19年前《康熙》1段話藏玄機

▸ 公婆被洗腦「農曆7月不能生」每日來電問候 妻壓力大到險出事…尪氣炸

▸ 空姐揭搭飛機「手提行李」最常犯1錯誤 這NG行為空服員愛莫能助