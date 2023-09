運毒黑吃黑！私吞3.1億古柯鹼　毒梟遭「連人帶錨丟下海」畫面曝

▲富恩特斯因黑吃黑,被丟入大海中,據信已經溺斃。(圖/推特/@IAMSHO_NUFF)



委內瑞拉一名毒梟企圖黑吃黑,偷走價值1000萬美元(約新台幣3.1億元)的古柯鹼貨物,販毒集團的老大發現後,便指派小弟動用私刑,將他綑綁於錨上,並丟入大海,同時將整個過程拍成影片,以殺雞儆猴,警告其他經手毒品走私交易的不法份子。

根據《每日郵報》報導,68歲的委內瑞拉毒販富恩特斯(Reinaldo Fuentes)是一場毒品走私交易的中盤商,負責協助販毒集團運輸重達450磅(約204公斤)的古柯鹼。然而生性貪婪的他卻動起歪腦筋,假裝運送的古柯鹼貨物遭到海岸警衛隊查扣,並私吞市價高達1000萬美元(約新台幣3.1億元)的古柯鹼。

他將偷來的古柯鹼重新包裝,並帶到加勒比海上的一座島嶼,事後則按照原計畫向販毒集團的毒梟老大聲稱貨物遭攔截,沒想到他的把戲隨即被看破。販毒集團不滿他的行為,因此將他扣下,先是毆打至全身瘀青流血後,再將他綁在錨上,用船載到加勒比海後,隨即連人帶錨扔進海裡。

據信,富恩特斯已經溺斃,而行兇之人將整個過程拍成影片散播至網路,影片中也可以看到富恩特斯全身無法動彈地在海面上載浮載沉。目前仍未確認綁架他的人的身分,也無法確定當局是否已經逮捕殺害富恩特斯的人。

另一方面,富恩特斯與一名委內瑞拉女子育有3名子女,不過死前一直與另一名著名律師密切約會,還協助照顧對方的女兒。

※影片恐造成不適,請斟酌觀看。

