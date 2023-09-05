▲英國癌症研究中心指出，吞嚥困難也可能是罹癌的徵兆之一。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

疲勞、體重異常增加或降低、皮膚腫塊等都是常見的罹患癌症跡象，但英國癌症研究中心指出，吞嚥困難也可能是罹癌的徵兆之一，卻很常被忽視。

根據《鏡報》報導，英國癌症研究中心（Cancer Research UK）指出，與癌症有關的症狀，無論大小都不應該被低估，最常見的有疲勞、體重異常增加或降低、皮膚出現腫塊、持續咳嗽、呼吸困難或大小便習慣改變等，但「吞嚥困難」這個警訊卻經常被忽視，包含吞嚥食物有困難，或是未進食就感覺到吃飽了。

吞嚥困難可能是頸部、頭部、嘴巴等部位出現癌症症狀，癌症腫瘤可能導致嘴巴、喉嚨肌肉運作的方式改變；專家指出，吞嚥困難（dysphagia）可能是、也可能不是癌症的徵兆，但如果情況未隨著時間改善，最好進一步就醫進行治療。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院腸胃道專家藍儂（Anne Marie Lennon）表示，除了吞嚥困難，還有其他5個容易被忽視的症狀，分別是呼吸急促、出血、出現腫塊、生理機能改變；如果突然出現以上症狀，或是突然變得更嚴重，都應該去看醫生。