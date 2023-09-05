紐西蘭女子剖腹產後「肚疼1年半」　腹中竟遺留餐盤大小的手術用具

▲國外一名產婦剖腹產後出現長期疼痛，18個月後才發現有異物被留在腹中。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭一名女性在剖腹產後的一年半承受著長期慢性腹痛，期間多次回診卻沒檢查出異狀，直到她做了一次電腦斷層掃描，才「偶然」發現肚子裡面有一個剖腹產時遺留下的相當於餐盤大小的手術裝置。

根據英國衛報報導，這名20多歲的紐西蘭女子2020年在奧克蘭市一家醫院進行剖腹產，當時有1名外科醫生、1名高級註冊醫生、1名負責儀器用具的護士、3名流動護士、2名麻醉師、2名麻醉技師，以及1名手術室助產士，但所有人都沒有發現產婦的體內被遺留了一個如餐盤大小、用來保護收縮直徑達17公分手術切口的「艾力克斯腹壁牽引器」（Alexis retractor）。

女子產後18個月內腹部持續慢性疼痛，甚至一度劇痛到去急診室，最終在2021年進行腹部電腦斷層掃描後，才發現並取出了這個無法被X光檢測到的手術裝置。事件最初上報至奧克蘭衛生局（Te Whatu Ora Auckland）時，機關人員竟斷定醫院已進行合理治療與照護。

事情經過3年，紐西蘭衛生與失能者福利部門專員Morag McDowell於4日發表報告，認為醫院違反了患者權利準則，依據大量的先例推斷，剖腹產手術過程中將異物留在病人體內，可見醫療護理水準低於一般標準，「這是一起『絕不可發生』的事件」。奧克蘭衛生局運營主任已經為此錯誤發表道歉聲明，並承諾將減少類似事件再次發生的機會。