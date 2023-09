客機被迫返航「竟因乘客瘋狂腹瀉」　機師崩潰回報：生物危害

▲達美航空一名乘客瘋狂腹瀉,全機被迫返航。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

達美航空(Delta)一架客機從美國亞特蘭大(Atlanta)飛往西班牙巴塞隆納(Barcelona),卻在中途被迫返航。根據塔台通訊內容,機師回報發生「生物危害問題」,「一名乘客在飛機上一路都在腹瀉,所以他們想要我們返回亞特蘭大。」

《商業內幕》等外媒報導,航班DL194預計航程約8小時,卻在起飛2小時後折返。除了來自航空網站「LiveATC」的塔台錄音檔,網路論壇Reddit也流傳據稱是美國聯邦航空總署(FAA)的飛行進程單,似乎證實整架飛機存在「生物危害」情況。

▲各方資訊顯示,航班DL194因為乘客腹瀉問題折返。(圖/翻攝推特)



另據全球航班動態網站「Flightradar24」,這架空中巴士A350返回亞特蘭大後接受徹底清潔,稍後乘客與機組人員搭乘同架飛機二度啟程,最終在隔日下午5時10分抵達巴塞隆納,比預定時間晚了8小時。腹瀉乘客的身分未被揭露,目前尚不清楚他是否也搭機抵達西班牙。

達美航空證實,這架飛機上出現「醫療問題」,必須返回亞特蘭大進行清潔,但沒有具體說明詳情。發言人說,「我們的團隊盡可能迅速並安全地徹底清潔飛機,讓我們的顧客抵達最終目的地。對於他們的旅行計畫造成延誤及不便,我們向顧客誠摯道歉。」

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard.



The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1