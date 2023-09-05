客機被迫返航「竟因乘客瘋狂腹瀉」　機師崩潰回報：生物危害

▲達美航空一名乘客瘋狂腹瀉，全機被迫返航。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

達美航空（Delta）一架客機從美國亞特蘭大（Atlanta）飛往西班牙巴塞隆納（Barcelona），卻在中途被迫返航。根據塔台通訊內容，機師回報發生「生物危害問題」，「一名乘客在飛機上一路都在腹瀉，所以他們想要我們返回亞特蘭大。」

《商業內幕》等外媒報導，航班DL194預計航程約8小時，卻在起飛2小時後折返。除了來自航空網站「LiveATC」的塔台錄音檔，網路論壇Reddit也流傳據稱是美國聯邦航空總署（FAA）的飛行進程單，似乎證實整架飛機存在「生物危害」情況。

▲各方資訊顯示，航班DL194因為乘客腹瀉問題折返。（圖／翻攝推特）



另據全球航班動態網站「Flightradar24」，這架空中巴士A350返回亞特蘭大後接受徹底清潔，稍後乘客與機組人員搭乘同架飛機二度啟程，最終在隔日下午5時10分抵達巴塞隆納，比預定時間晚了8小時。腹瀉乘客的身分未被揭露，目前尚不清楚他是否也搭機抵達西班牙。

達美航空證實，這架飛機上出現「醫療問題」，必須返回亞特蘭大進行清潔，但沒有具體說明詳情。發言人說，「我們的團隊盡可能迅速並安全地徹底清潔飛機，讓我們的顧客抵達最終目的地。對於他們的旅行計畫造成延誤及不便，我們向顧客誠摯道歉。」