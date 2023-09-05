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烏克蘭稱：俄羅斯無人機墜毀羅馬尼亞

▲基輔遭遇大規模襲擊。（圖／路透）

▲烏克蘭聲稱掌握俄無人機墜毀羅馬尼亞境內的證據。（圖為此前基輔遭大規模空襲畫面／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）指稱，多架俄羅斯的無人機在攻擊烏克蘭邊境城市時，墜毀於鄰國羅馬尼亞的領土上。

BBC報導，庫列巴在基輔記者會後告訴媒體，俄羅斯多架無人機墜毀於羅馬尼亞，而且烏克蘭手上握有畫面證據可以證明。然而，羅馬尼亞出面否認庫列巴的說法，BBC的事實查核單位也表示，圖像並不能核實為真。

庫列巴4日在記者會上，主要回應土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁會晤的後續，雙方領導人在會面後表示，只要烏克蘭軟化態度、西方解除所有對俄羅斯農產品出口的限制，與烏克蘭息息相關的黑海穀物協議就有望恢復。

莫斯科在今年7月黑海穀物協議期滿後，宣布退出且不再續約，不過普丁4日表示，只有在西方滿足他解除對俄羅斯農產品出口的限制之後，黑海穀物協議才有機會重生。

普丁進一步表示，俄羅斯正計畫向非洲6個國家提供免費糧食，甚至考慮一併吸收運費。

庫列巴回應兩國領導人會晤後的結果，「我們不應該再繼續被俄羅斯的黑函束縛，那就是俄羅斯先自己製造問題，再邀請大家一起來幫它解決。」

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