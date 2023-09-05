他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人

▲台北市內湖山區上的向日有機農場為戒毒更生安置機構，10多年來協助百名染毒者重返社會。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北市內湖山區有一座面積上千坪的「向日有機農場」，除了種植農作物外，這裡也是一個戒毒更生安置機構！其實這塊土地原本是農場場長許有勝的，但他早年因吸毒敗掉億元家產和土地，最終因眼見女兒將步其後塵而展開自我救贖，結果逆轉勝，不僅戒毒成功，還與土地後手、企業家吳曜宗及一群學佛法的師兄姐開設農場，10年來協助百名染毒者重返社會。

士林地檢署為持續落實法務部對施用毒品者多元處遇的政策，檢察長顏迺偉指示所屬同仁積極辦理毒品戒癮治療多元處遇，除與醫療機構擴大合作戒癮治療外，其他非屬醫療處遇對象，則由士檢觀護人、心理師、社工師、專案個管人員等組成工作小組進行社區處遇評估，為吸毒個案量身訂做社區戒癮治療多元處遇。

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士檢積極結合轄區戒癮治療資源，例如向日有機農場、中華趕路的雁全人關懷協會、財團法人利伯他茲教育基金會及啟宗心理諮商所等社會(公益)資源，另也引進臺北市政府、新北市政府毒品危害防制中心，由個案管理小組來署駐點，以一對一的方式，對所有入案對象，進行社政家庭支持系統及勞政就業輔導處遇評估，以接軌社會安全網，幫助個案順利復歸社區。

日前法務部督導保護司業務之參事林嚞慧，偕同保護司專門委員、各地方檢察署觀護同仁及財團法人臺灣更生保護會、犯罪被害人保護協會等組長、總督導共10多人，到士檢進行司法保護業務評鑑及工作視察時，顏迺偉即帶同一行人至位於臺北市內湖山區，面積上千坪的「向日有機農場」，實地瞭解士林藉助民間社會資源辦理戒毒重生中途之家的現況。

該農場與更保士林分會合作多年，也是士檢毒品戒癮治療多元處遇機構之一，可說是一處幫助個案量身訂做復歸處遇的小型治療型社區，是士檢轄區內亟為重要的資源團體，10年來已經有百名染毒者，在農場重新迎向陽光，成功返回社會。

農場場長許有勝，因吸毒敗掉億元家產，眼見女兒將步其後塵而展開自我救贖，最後逆轉勝，不僅戒毒成功，還發宏願與企業家吳曜宗及一群學佛法的師兄姐開設農場，協助戒毒更生人重返社會。說來似乎有點諷刺，但更是現身說法的最佳實例，因為向日有機農場這塊佔地上千坪的土地，過去就是許有勝私人所有，因為吸毒才敗光，輾轉到了企業家吳曜宗手上，後來又在修習佛法的因緣際會下，現在該土地無償租用供作許有勝場長帶領其他戒毒者戒毒重生。

許有勝場長向來訪的林嚞慧、顏迺偉進一步說明，秉著珍惜大地、推廣生態教育的信念，通過慈心有機驗證，將農場經營成不使用農藥、不使用化肥的有機農場。此處也是一個戒毒更生安置機構，期盼用一顆長遠的發心，陪伴更生夥伴走過生命的幽谷，邁向光明，追求新的人生。農場平日也藉由對外開放參訪活動，讓更生夥伴以導覽志工的身分與外界接觸，更讓溫暖的關懷如朝陽般照亮每個更生人的心房，不只耕耘有機沃土，也淨化他們的心靈。農場還設立了烘焙坊、木工間、咖啡室等，藉由培養更生夥伴一技之長，讓他們不只戒了毒，還能學會謀生技能，順利迎向重生。

林嚞慧表示，為守護國人免於毒品犯罪之危害，法務部近年來除了貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，在緝毒、防毒、拒毒、戒毒多管齊下，全力打擊毒品犯罪外，為協助施用毒品者戒癮重生，於109年1月再次修正毒品危害防制條例，於第24條擴大緩起訴處遇多元化模式，使檢察官對緩起訴制度運用更為彈性，並且在處遇前透過醫療(或治療)機構專業評估機制，得以因應毒品施用者之不同問題，以司法的強制力要求成癮者確實接受戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇課程，以強化其接受治療與輔導動機並提升執行成效。

故林參事對於士檢貫徹法務部政策，結合中途之家向日有機農場，持續協助戒毒者多元處遇，深表肯定。最後，在離開向日有機農場前，顏迺偉表示，為鼓勵戒毒更生人努力復歸社會並能回饋鄉里，爾後士檢辦理會議等活動，將在經費許可下踴躍向更生團體訂購會議、活動所需的餐盒、點心或飲料，希望透過這樣生活日常，不著痕跡以行動支持更生人、陪伴更生人融入社區，進而幫助更生人重新成為社會的正向能量！

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