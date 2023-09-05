　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人

台北市內湖山區上的向日有機農場為戒毒更生安置機構，10多年來協助百名染毒者重返社會。（取自向日有機農場臉書）

▲台北市內湖山區上的向日有機農場為戒毒更生安置機構，10多年來協助百名染毒者重返社會。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北市內湖山區有一座面積上千坪的「向日有機農場」，除了種植農作物外，這裡也是一個戒毒更生安置機構！其實這塊土地原本是農場場長許有勝的，但他早年因吸毒敗掉億元家產和土地，最終因眼見女兒將步其後塵而展開自我救贖，結果逆轉勝，不僅戒毒成功，還與土地後手、企業家吳曜宗及一群學佛法的師兄姐開設農場，10年來協助百名染毒者重返社會。

士林地檢署為持續落實法務部對施用毒品者多元處遇的政策，檢察長顏迺偉指示所屬同仁積極辦理毒品戒癮治療多元處遇，除與醫療機構擴大合作戒癮治療外，其他非屬醫療處遇對象，則由士檢觀護人、心理師、社工師、專案個管人員等組成工作小組進行社區處遇評估，為吸毒個案量身訂做社區戒癮治療多元處遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

士檢積極結合轄區戒癮治療資源，例如向日有機農場、中華趕路的雁全人關懷協會、財團法人利伯他茲教育基金會及啟宗心理諮商所等社會(公益)資源，另也引進臺北市政府、新北市政府毒品危害防制中心，由個案管理小組來署駐點，以一對一的方式，對所有入案對象，進行社政家庭支持系統及勞政就業輔導處遇評估，以接軌社會安全網，幫助個案順利復歸社區。

日前法務部督導保護司業務之參事林嚞慧，偕同保護司專門委員、各地方檢察署觀護同仁及財團法人臺灣更生保護會、犯罪被害人保護協會等組長、總督導共10多人，到士檢進行司法保護業務評鑑及工作視察時，顏迺偉即帶同一行人至位於臺北市內湖山區，面積上千坪的「向日有機農場」，實地瞭解士林藉助民間社會資源辦理戒毒重生中途之家的現況。

該農場與更保士林分會合作多年，也是士檢毒品戒癮治療多元處遇機構之一，可說是一處幫助個案量身訂做復歸處遇的小型治療型社區，是士檢轄區內亟為重要的資源團體，10年來已經有百名染毒者，在農場重新迎向陽光，成功返回社會。

農場場長許有勝，因吸毒敗掉億元家產，眼見女兒將步其後塵而展開自我救贖，最後逆轉勝，不僅戒毒成功，還發宏願與企業家吳曜宗及一群學佛法的師兄姐開設農場，協助戒毒更生人重返社會。說來似乎有點諷刺，但更是現身說法的最佳實例，因為向日有機農場這塊佔地上千坪的土地，過去就是許有勝私人所有，因為吸毒才敗光，輾轉到了企業家吳曜宗手上，後來又在修習佛法的因緣際會下，現在該土地無償租用供作許有勝場長帶領其他戒毒者戒毒重生。

許有勝場長向來訪的林嚞慧、顏迺偉進一步說明，秉著珍惜大地、推廣生態教育的信念，通過慈心有機驗證，將農場經營成不使用農藥、不使用化肥的有機農場。此處也是一個戒毒更生安置機構，期盼用一顆長遠的發心，陪伴更生夥伴走過生命的幽谷，邁向光明，追求新的人生。農場平日也藉由對外開放參訪活動，讓更生夥伴以導覽志工的身分與外界接觸，更讓溫暖的關懷如朝陽般照亮每個更生人的心房，不只耕耘有機沃土，也淨化他們的心靈。農場還設立了烘焙坊、木工間、咖啡室等，藉由培養更生夥伴一技之長，讓他們不只戒了毒，還能學會謀生技能，順利迎向重生。

林嚞慧表示，為守護國人免於毒品犯罪之危害，法務部近年來除了貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」，在緝毒、防毒、拒毒、戒毒多管齊下，全力打擊毒品犯罪外，為協助施用毒品者戒癮重生，於109年1月再次修正毒品危害防制條例，於第24條擴大緩起訴處遇多元化模式，使檢察官對緩起訴制度運用更為彈性，並且在處遇前透過醫療(或治療)機構專業評估機制，得以因應毒品施用者之不同問題，以司法的強制力要求成癮者確實接受戒癮治療、精神治療、心理輔導或其他適當處遇課程，以強化其接受治療與輔導動機並提升執行成效。

故林參事對於士檢貫徹法務部政策，結合中途之家向日有機農場，持續協助戒毒者多元處遇，深表肯定。最後，在離開向日有機農場前，顏迺偉表示，為鼓勵戒毒更生人努力復歸社會並能回饋鄉里，爾後士檢辦理會議等活動，將在經費許可下踴躍向更生團體訂購會議、活動所需的餐盒、點心或飲料，希望透過這樣生活日常，不著痕跡以行動支持更生人、陪伴更生人融入社區，進而幫助更生人重新成為社會的正向能量！

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導
【星二代外役有鬼】殺警入監變100分好人　易寶宏服外役監審查爆造假
【星二代外役有鬼1】3度申請外役監被打槍　易寶宏第4次過關全因評鑑被動手腳
毒販鬆口氣　賣一級毒品「判無期起跳」屬違憲

ET快訊
快訊／大谷翔平決定動手術　經紀人首曝傷勢
他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人
日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」
「85大樓」內部悲劇現況曝光　內行人爆：黃毒都在那
展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光　這群人停更「朋友講才知」
他吃完螯龍蝦堡「全身紅腫、呼吸困難」！慘照曝光　麥當勞回應了
金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開學恐又一波生病潮　醫：或許太小看「免疫負債」

金門上班課「縣長臉書」被灌爆　網友酸：我開船上學

9月運勢大公開！5星座「愛情運爆棚」　金牛、天秤挑戰來了

他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

同樹不同命！「金城武樹」被呵護　「蔡依林樹」被風拔起

金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

全台防午後大雷雨　今起易有劇烈天氣

一年開一次「鬼門關夜市」今年停辦！原因曝光　鎮公所回應了

最兇日文老師素顏逛超市「F級雪乳快掉出」　粉絲：比颱風危險

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

賺到颱風假！台中KTV塞爆 民眾夜唱到天亮：超難訂的

暖心！海葵強風吹倒騎士　公車秒停一旁「幫擋風」

開學恐又一波生病潮　醫：或許太小看「免疫負債」

金門上班課「縣長臉書」被灌爆　網友酸：我開船上學

9月運勢大公開！5星座「愛情運爆棚」　金牛、天秤挑戰來了

他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

同樹不同命！「金城武樹」被呵護　「蔡依林樹」被風拔起

金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

全台防午後大雷雨　今起易有劇烈天氣

一年開一次「鬼門關夜市」今年停辦！原因曝光　鎮公所回應了

最兇日文老師素顏逛超市「F級雪乳快掉出」　粉絲：比颱風危險

烏克蘭稱：俄羅斯無人機墜毀羅馬尼亞

大谷翔平考慮動手術　經紀人首度露面說明傷情

郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

影片曝！美酒駕男報警抓逆向三寶　結果抓到自己

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

總統府周遭遇強降雨就淹　2500億前瞻治水補助「首都掛零」

博客來創辦人「內鬨」統一　親曝不滿內幕

郭雪芙臭臉被嗆潰堤大哭！「被劇組當不定時炸彈」　私下求助身心課程

無預警消失！MC HotDog熱狗「新歌突下架」　警世寓意撞梗朱德庸

開學恐又一波生病潮　醫：或許太小看「免疫負債」

香港熱褲妹颱風天跪馬路　男伴冒險拍攝

生活熱門新聞

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

一番賞數籤沒用！玩具YTR爆業界內幕：狡兔有6窟

長瀨昆妮素顏逛街　F級雪乳快掉出

海葵滯留打轉3小時！今晚20：30本島解除陸警　新颱「鴛鴦」明接力

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

「大咖女星」被點名當郭台銘副手！兩人兄妹互稱

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面