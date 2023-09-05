民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

▲英國尤其以執政黨保守黨的選民，對中國抱持著「保持距離」的態度。（示意圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

民意與市場分析機構YouGov近日調查顯示，51%英國選民認為應與中國「保持距離」，且在2019年國會大選投票支持目前執政黨保守黨的選民中，高達60%對中國抱持這樣的看法。

親保守黨的英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，根據YouGov受泰晤士報委託所作的民調，僅31%選民認為英國應試著與中國保持密切關係。

報導指出，外交大臣柯維立（James Cleverly）上週訪問北京，試圖在表達英方對人權問題關切的同時，改善英中經貿關係。此外，首相蘇納克（Rishi Sunak）正試圖對中國採取較「細膩」、平衡的作為。

柯維立上週針對訪中行告訴媒體，在不危害英國國家安全、符合英國利益的前提下，英國對中國投資和貿易採取開放態度。

柯維立8月30日在北京與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤。這是繼2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）後，再度有英國外交大臣訪問中國。

英國外交部指出，與中方會談期間，柯維立曾強調，台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。柯維立並就中國在網路空間的惡意活動，以及香港、新疆、西藏等地情勢表達英方立場。

根據英國商業暨貿易部最新統計，中國是英國第4大貿易夥伴。自去年第2季起至今年第1季止總計4個季度期間，雙邊貨品與服務貿易額年成長率為11.3%。

英國外交部強調，政府已採取強健行動保護英國利益與價值原則，包括賦予相關單位新權力，以阻擋恐損及英國國家安全的中國投資活動，以及透過修訂「國家安全法」，確保英國將持續是「惡意活動最難伸展的環境」。

前能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）8月31日獲任命為國防大臣。他接任新職後曾對媒體表示，中國日益強勢專斷的對外政策對全球造成危險。

同時，9月2日至6日在北京舉行的中國國際服務貿易交易會今年由英國擔任「主賓國」，訪團規模為近4年最大，主責投資事務的商貿部副大臣莊敦文（Dominic Johnson，前譯為強生）也訪問上海和北京。

莊敦文5月曾訪問香港，目標包括促進雙邊金融科技合作，是2018年以來第一位訪港的英國副大臣級官員。他當時強調，英國不會迴避對香港的歷史責任。

另一方面，商貿部首席科學顧問蘇克利夫（Julia Sutcliffe）將率領由19家英國企業組成的半導體商務代表團，於9月5日首度訪問台灣，參加6日至8日於台北舉行的國際半導體展（SEMICON Taiwan）。

英國今年將首度以「國家館」規格參展；蘇克利夫將拜會數位發展部部長唐鳳，以及中央研究院、國家太空中心等單位。