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他好奇「85大樓功能」剩養蚊子　眾人曝內部悲劇現況：黃毒都在那

▲▼85大樓房價漲。（圖／記者陳建宇攝）

▲他好奇「85大樓功能」剩養蚊子，眾人曝內部現況。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

矗立於高雄港邊的85大樓是當地的知名地標，1997年完工、1999年投入營運後曾風光一時，但近年該樓不但房價低迷，甚至成為社會治安死角。一名網友好奇詢問，「沒人有發現，高雄85大樓都不知道用途是什麼嗎」、「為何不要打掉重練，要一直放在那裡養蚊子」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，台北101完工前，高雄85大樓是全台第一高樓，然而他對85大樓的認知也只知道「很高」，完全不知道大樓內部有什麼功用，「觀光不會去那裡，住宿也不會住那裡，現在連辦公的人也沒有去那裡，整棟樓放在那個地方不發展，根本就整個廢到笑啊」。

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原PO疑惑說，沒有人發現高雄85大樓沒什麼用途嗎，「既然都沒有作用，為何不要打掉重練，要一直放在那裡養蚊子？」

▲▼高雄85大樓成蚊子館？ 網揭震驚現況「一堆非法做黑的」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼高雄85大樓成蚊子館？ 網揭震驚現況「一堆非法做黑的」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人紛紛解釋該樓的現況，「85一堆非法日租套房」、「不是已經變高雄無限城了嗎，龍蛇混雜，賣的、吸毒都在那」。還有網友說，「剛剛路過，外面就有警車亮燈待命」、「龍鳳大樓」、「高雄最大樓鳳集散中心啊」、「高雄人都知道裡面是幹嘛，但會讓人臉紅，不能說的秘密」。

高雄85大樓自母公司東帝士集團2001年解散後，留下非常複雜的產權與財務糾紛，導致大樓的營運愈來愈困難，後來雖然有民宿、日租套房業者進入經營，但近年在疫情、景氣不佳影響下，大樓依然持續沒落，近年更成為不法份子的聚集地，樓內吸毒、性交易、囚人勒贖等社會事件頻傳。

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