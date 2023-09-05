美夫妻10年生10個！無奈認有缺點　兒受訪喊：他們很煩

▲美國一對夫妻在10年內生了10個小孩。（圖／翻攝Cassanda Morrise TikTok）



圖文／CTWANT

美國一對夫妻在10年內生了10個孩子，其中為9子1女，媽媽卡桑德拉（Cassanda Morrise）也在TikTok上分享與孩子的日常，不過一個家庭有10個孩子在大家眼裡原以為是幸福美滿時，家中各個小孩卻產生了一些意見分歧，覺得家裡非常混亂且總是在吵架等等。

在美國猶他州就有一對夫妻在10年之內竟生了10個孩子，卡桑德拉就利用TikTok分享擁有10個孩子的日常，粉絲數高達33萬。不過在最新的一段影片中，卡桑德拉透露她的孩子們似乎對於成為大家族的一員並非那麼樂意。

卡桑德拉藉著拍影片的機會，直接詢問孩子對於彼此擁有9個兄弟姊妹的看法，也錄下每個孩子真正的意見。結果他們都非常誠實的回答，不過大部分的音都和「混亂」、「吵架」有關，甚至年僅10歲的兒子更抱怨家人有時候「很煩」

她也向粉絲們坦承，以上兩個原因確實是孩子們不喜歡在大家庭中的主要主因。雖然家裡人多嘴雜，但部分的孩子也在另一部影片補充說明，表示還是非常高興有彼此的陪伴，他們就像好朋友一樣，隨時都可以玩在一起。

延伸閱讀

▸ 目睹父暴力相向！9歲女童上前抱住母 隔天字條留「這些話」引人鼻酸

▸ 爸娶繼母趕她出家門 北大女6年後回鄉…驚知「最溫柔的殘酷」淚崩

▸ 17歲少女出國旅遊染扁桃腺炎 服大量止痛藥肝功能衰竭身亡