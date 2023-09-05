73%選民認為拜登太老　民調：年紀與經濟表現是最大弱點

▲拜登。（圖／路透，下同）



中央社

華爾街日報最新民調顯示，絕大多數美國選民認為總統拜登「太老」，不適合競選連任，同時也在經濟和其他重要議題上給他打了低分。這對現年80歲的拜登不啻是嚴重警訊。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，對拜登年齡和施政表現的負面看法，有助解釋為什麼只有39%選民對他抱持好感。在民調提出的另一個問題中，約有42%受訪者認同拜登的執政表現，遠低於不認同其表現的57%。

在可能繼2020年總統大選之後的第二度對決中，拜登與前總川普可說勢均力敵，在正面交鋒中，兩人的支持率均為46%。

這項民調揭露拜登競選連任面臨的諸多重大挑戰，也反映出其可能對手的弱點。受訪者認為川普不像拜登那麼誠實和討人喜歡，且多數人認為川普在2020年大選落敗後的舉動屬於「非法行為」，目的是阻止國會宣布拜登勝選。

民主黨民調專家波西安（Michael Bocian）表示，「選民正尋求變革，但兩位目前聲勢領先的參選人都不是他們所尋求的變革」。這項民調是由波西安和共和黨民調專家法布里濟歐（Tony Fabrizio）共同執行。

儘管川普和拜登的年齡僅相差3歲，高達73%選民認為拜登太老，不適合尋求連任，對77歲的川普抱持同樣看法的選民則有47%。2/3的民主黨人覺得拜登年事已高，不適合再次參選。

51%受訪者認為川普擔任總統期間政績較多，認為拜登政績較多的受訪者僅有約40%。更多選民認為川普對未來抱有願景，比認為拜登抱有願景者多出8個百分點。且有46%選民認為川普的心智狀態可以勝任總統，認為拜登具備相同條件者只有36%。

在個人特質上，拜登則較川普更受青睞。約48%選民認為拜登「討人喜歡」，對川普有同樣評價者僅有31%；約45%民眾認為拜登「誠實」，相信川普誠實的人僅有38%。

法布里濟歐指出，「如果這場選戰著重（候選人的）人格和氣質，拜登將具備優勢，但如果這場競選關乎政策和表現，那麼川普較占上風。」

拜登近月來一直在全國各地宣傳其經濟表現和立法成就，包括對基礎建設、潔淨能源和科技的重大投資，以及就業成長強勁、薪資提高、數據顯示廣泛經濟依然強勁以及通貨膨脹冷卻至兩年來低點。不過，多數（58%）選民認為過去2年的經濟狀況惡化，只有28%選民認為經濟好轉，還有近3/4選民相信通膨正朝錯誤方向發展。

這項民調於8月24日至30日進行，受訪對象包括1500名合格選民。抽樣誤差範圍為正負2.5個百分點。調查機構透過手機、室內電話和簡訊聯絡受訪者，並邀請他們參加線上調查。